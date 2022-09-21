خطوات الاستعلام عن مركبة برقم اللوحة قطر 2022

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن مركبة برقم اللوحة قطر، البحث عن السيارات ذات اللوحات القطرية ، فهذه الخدمة الإلكترونية تسهل البحث عن السيارات الخاصة أو غيرها من المركبات عن طريق رقم لوحة الترخيص ، كما توفر جميع البيانات المسجلة على الإنترنت على موقع خدمة وزارة الداخلية ، سواء بالنسبة أفراد أو شركات في قطر.

الاستعلام عن مركبة برقم اللوحة قطر

للاستعلام بسهولة عن مركبة تحمل لوحة ترخيص قطر ومعرفة جميع البيانات المتعلقة بتلك السيارة ، يمكنك كمواطن اتباع هذه الخطوات البسيطة:

لديك وصول فوري إلى البوابة الإلكترونية التي تقدم خدمات حديثة إلى وزارة الداخلية

عند الدخول إلى الموقع ، من الأفضل استخدام البطاقة الذكية.

انقر فوق رمز خدمات النقل.

انقر للاستعلام عن جميع المركبات أو بيانات السيارة.

انقر فوق السيارة المختارة وحددها.

يوصى بإدخال رقم لوحة ترخيص السيارة.

سواء كانت سيارة أجرة أو سيارة خاصة أو ليموزين ، يجب تحديد نوع السيارة.

تحتاج إلى النقر فوق نوع السيارة التي تريد الاستعلام عنها.

يجب عليك النقر فوق التالي.

يتم عرض تفاصيل المركبة المطلوبة باستخدام رقم لوحة الترخيص ، والمالك ، ولون المركبة ، والنوع ، وتاريخ انتهاء صلاحية الموافقة على النوع ، ورقم تعريف السيارة ، ورقم المحرك والعرض.اسأل عن سيارة أخرى. يمكنك الضغط على الزر السابق.

في هذه الحالة ، كرر الخطوات المذكورة أعلاه.

خطوات الاستعلام عن ملكية السيارة عن طريق لوحة الترخيص

إذا كنت لا تزال تبحث عن طريقة للتحقق من ملكية السيارة في قطر عن طريق رقم لوحة الترخيص ، فيمكنك الوصول إلى فحص تسجيل السيارة في قطر في بضع خطوات ، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

انتقل إلى بوابة خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية الآن

تحتاج إلى التسجيل ببطاقتك الذكية.

انقر هنا لتحديد خدمات النقل المقدمة.

انقر فوق حقل الاستعلام عن بيانات السيارة.

ثم حدد سيارتك في الخطوة التالية.

انقر فوق الاختيار الافتراضي للمركبة ، ثم انقر فوق رمز التالي.

من الأفضل تحديد زر الاختيار لرقم السيارة التي تريد معرفتها والاستعلام عن بياناتها.

انقر فوق {التالي.

ستحتاج بعد ذلك إلى تقديم تفاصيل سيارتك ، مع ذكر النوع واللون ورقم الشاشة ورقم المحرك ورقم VIN وتاريخ انتهاء التسجيل وطراز السيارة.