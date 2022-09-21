جدة - نرمين السيد - توعد رئيس مجلس النواب الروسى، فيتسشلاف فولودين، اليوم الأربعاء، الدول الأوروبية بمواجهة مشاكل جدية إذا لم تتوقف عن تزويد كييف بالأسلحة والمرتزقة، مؤكدا أن روسيا لم تحارب بعد.





وقال فولودين: "طلبنا من لجنة السياسات الخارجية، إعداد رسالة للبرلمان الأوروبى لإعلان موقفنا لهم مجددا، وتوضيح أن روسيا لم تحارب بعد، وإنما تدافع فقط عن المدنيين فى دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون ونيكولايف وخاركوف". وأضاف: "عليهم أن يفهموا أنهم سيواجهون مشاكل جدية أكبر بكثير مما رأوه حتى الأن إذا لم يغيروا مواقفهم، ويتوقفوا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة". وكان نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جريشكو، قد حذر فى وقت سابق، السفير الفرنسى لدى موسكو بيير ليفى باريس من إرسال أسلحة الى أوكرانيا معتبرا أن ذلك "غير مقبول".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تحذر أوروبا: لم نحارب بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.