بريطانيا تعلق على دعوة بوتين لتعبئة الجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية عن المتحدثة قولها إن المملكة المتحدة والشركاء الدوليين يقفون متحدين فى إدانة أفعال الحكومة الروسية، مضيفة "سنستمر فى دعم الحكومة الأوكرانية فى وجه الاعتداء على سيادتها". وكان بوتين قد أعلن فى وقت سابق اليوم، التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسى لمواجهة التحديات الحالية وحماية أرض وسيادة روسيا والمدنيين فى "الأراضى المحررة".

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