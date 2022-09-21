مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون «السجود الملحمى»

جدة - نرمين السيد - اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال، فيما أدى بعضهم ما يطلق عليه اليهود المتطرفون الـ"سجود الملحمى" عند إحدى بوابات المسجد.





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، "إن المستوطنين نظموا جولات استفزازية فى باحات المسجد". ويتعرض الأقصى المبارك لاقتحامات من قبل المستوطنين بشكل شبه يومى، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها فى مواسم الأعياد والمناسبات اليهودية. وتدعو جماعات تسمى بـ"منظمات الهيكل" إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى خلال الاحتفال بعيد "رأس السنة العبرية"، والذى يحل فى وقت لاحق هذا الشهر.

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