المستشار الألمانى: دعوة بوتين لتعبئة الجيش تنم عن اليأس

جدة - نرمين السيد - وتابع المستشار الألمانى: "روسيا لا يمكنها الفوز بهذه الحرب الإجرامية.. بوتين أساء تقدير إرادة أوكرانيا للمقاومة ووحدة الأصدقاء منذ البداية"، وذلك فى تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها قناة "سى إن إن" الأمريكية.

وأضاف أن الاستفتاءات المخططة فى مناطق بشرق أوكرانيا على الانضمام لروسيا تعد "محاولة لغزو دولة جارة بالقوة"، مشيرا إلى أنه لن يتم القبول بها وأن القانون يجب أن يسود فوق العنف.

يشار إلى أن الرئيس بوتين قد أعلن فى وقت سابق اليوم التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسى لمواجهة التحديات الحالية وحماية أرض وسيادة روسيا والمدنيين فى "الأراضى المحررة".