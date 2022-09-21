العالم اليوم - برنامج "نوفي".. تفاصيل فرص الاستثمار الأخضر في مصر

انتم الان تتابعون خبر برنامج "نوفي".. تفاصيل فرص الاستثمار الأخضر في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - كشف مسؤول حكومي مصري في تصريحات لموقع "اقتصاد دوت الخليج" عن "خطة طموحة" لبلاده تستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء في مشروعات المناخ، عبر ما يسمى ببرنامج "نوفي".

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن عن محاور برنامج "نوفي" كأبرز الخطط المطروحة لزيادة الاستثمارات الخضراء بمصر، وذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من أعمال "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، والذي عقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، قال رئيس محور التواصل المجتمعي بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، وليد جادو، إن المركز حريص على متابعة التحركات الوطنية كافة لمعالجة قضايا المناخ، والمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي بشأنها، ومن بينها برنامج "نوفي".

وأضاف في تصريحات لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن معالجة قضايا المناخ أصبحت من الأهداف العالمية الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية ملحوظة، مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، وما نتج عنه أخيراً من موجات جفاف وفيضانات وحرائق بالغابات، كان آخرها ما حدث في باكستان.

وتابع أن هذا يؤكد أهمية الخطوات التي تقطعها مصر لخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الاستثمار الأخضر بالاقتصاد الوطني، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضح أن مشروعات برنامج "نوفي" تستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج المحاصيل بشكل مستدام، في ظل ارتباط أمن الطاقة والمياه والغذاء بتغيرات المناخ، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تسريع وتيرة جذب الاستثمارات الخضراء في تلك المجالات، وهو ما تستعد مصر لطرحه خلال مؤتمر المناخ "كوب 27" المنتظر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل".

وتجدر الإشارة إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر تقريراً رصد فيه ما وصفه بالإشادات الدولية بمشروعات برنامج "نوفي"، واستعرض كذلك الفرص الاستثمارية التي يتضمنها البرنامج.