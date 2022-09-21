العالم اليوم - لأول مرة منذ الحرب.. إعادة افتتاح مطعم ماكدونالدز بأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة منذ الحرب.. إعادة افتتاح مطعم ماكدونالدز بأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - تحدى سكان كييف البرد واصطفوا في طابور لساعات أمس مع إعادة فتح ماكدونالدز لثلاثة فروع في العاصمة الأوكرانية كان قد تم إغلاقها منذ بدء العمليات العسكرية الروسية قبل نحو سبعة أشهر.

وتم فتح الفروع لخدمات التوصيل فقط لكن الزبائن انتظروا خارج المطاعم على أي حال لاستلام وجباتهم من عمال خدمة التوصيل الذين كانوا بجوارهم.

وبالنسبة للبعض، فقد منحهم هذا لمحة لما كانت عليه الحياة قبل الحرب. وجاءت إعادة فتح الأفرع لتكون على النقيض لما حدث في روسيا، حيث سحبت ماكدونالدز أعمالها بعد فرض عقوبات غربية ردا على الحرب.

وقال دينيس البالغ من العمر 18 عاما ويدرس إدارة الأعمال "أود حقا الابتعاد عن الأجواء السيئة للحرب وأن أعيش تلك الأوقات التي كانت قبل الحرب الروسية. (ماكدونالدز) يرمز لذلك الزمن (قبل الحرب)".

وارتفع الطلب على تطبيق خدمة التوصيل جلوفو بفضل إعادة فتح أفرع ماكدونالدز، إذ يعمل عمال خدمة التوصيل أكثر من المعتاد، حسبما أفادت وسائل علام محلية نقلا عن بيان صحفي.

وقالت ماكدونالدز إنها تخطط لإعادة فتح مزيد من منافذ البيع في كييف وغرب أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، وأوضحت أنه سيكون بمقدور الزبائن طلب الطعام وتناوله داخل المطاعم اعتبارا من الشهر المقبل.