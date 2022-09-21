العالم اليوم - يشعل الغاز في منزله لشهر.. روسي يغيظ الأوروبيين ببث مباشر

انتم الان تتابعون خبر يشعل الغاز في منزله لشهر.. روسي يغيظ الأوروبيين ببث مباشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - في ظل ما تفرضه أزمة الطاقة من تحديات على المستوى العالمي، بدأ مواطن روسي بثا مباشرا عبر الإنترنت لغاز مشتعل على مدار الساعة لمدة شهر كامل لإغاظة الأوروبيين.

الشاب الروسي يقول إن إشعال غاز الطهي بكامل طاقته لمدة شهر بلا توقف سيكلفه ما يعادل 1.44 يورو فقط.

وأوقفت شركة غاز بروم الروسية إمدادات الغاز عبر الخط "نورد ستريم 1" والذي ينقل الغاز إلى أوروبا بنهاية شهر أغسطس الماضي، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي لتبني العديد من الإجراءات بهدف تقليل استهلاك الغاز في الاتحاد والعثور على بدائل للغاز الروسي، بجانب إجراءات أخرى.

وكانت التدفقات قد توقفت عبر هذا الخط منذ 31 أغسطس لإجراء عمليات صيانة كان من المفترض أن تمتد لثلاثة أيام فقط، لكن خط الأنابيب لم يستأنف عملياته وألقت موسكو باللوم في تعطل الإمدادات على العقوبات الغربية ومشاكل فنية.

وتتهم السلطات الروسية القادة الأوروبيين بأنهم مسؤولون عن الصعوبات في تسليم شحنات الغاز، مؤكدة أن العقوبات التي فرضت على موسكو إثر عمليتها في أوكرانيا حرمت خط أنابيب الغاز نورد ستريم من معدات تضمن عمله بشكل سليم.