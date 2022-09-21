العالم اليوم - تراجع حاد لصادرات الحبوب الأوكرانية خلال الموسم الحالي

انتم الان تتابعون خبر تراجع حاد لصادرات الحبوب الأوكرانية خلال الموسم الحالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 04:25 مساءً - قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، إن صادرات الحبوب من أوكرانيا قد تراجعت بنسبة 43.2 بالمئة على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022-2023، لتصل إلى 6.88 مليون طن.

وتراجعت صادرات البلاد من الحبوب بقوة بعد اندلاع الأزمة في فبراير، بسبب إغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود نهاية شهر يوليو الماضي، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في الموسم الذي بدأ في يوليو 2022 وينتهي في يونيو 2023، شملت حتى الآن 3.95 مليون طن من الذرة و2.30 مليون طن من القمح و598 ألف طن من الشعير.

وتقول الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 و52 مليون طن من الحبوب هذا العام، بعد حصاد قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021، وذلك بسبب خسارة جزء من الأراضي نتيجة الأزمة، وانخفاض حجم المحاصيل.