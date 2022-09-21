حفل تتويج للملك تشارلز بأقل المصاريف.. بسبب أزمة الغلاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - يبدو أن أزمة غلاء المعيشة تلاحق الملك تشارلز قبل تتويجه رسميا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث، ويقال إن الملك مدرك تماما لأزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة والتي تؤثر بدرجة كبيرة على حفل تتويجه.

ووفقا لصحيفة “مترو” البريطانية، يخطط الملك تشارلز لحفل تتويج أقل تكلفة من حفل تتويج والدته الراحلة الملكة إليزابيث.

وفقًا للتقارير، يعمل الملك الجديد أيضًا على إنشاء نظام ملكي يعتمد على تقليل العمالة، بسبب المشاكل المالية في بريطانيا.

وقال مصدر ملكي لصحيفة “ميرور”، إن التتويج سيكون حفلا بمدة أقصر وأصغر وأقل تكلفة من حفل الملكة في عام 1953.

لم يتم تأكيد موعد الحفل بعد، وقال المصدر للصحيفة: “الملك يدرك تمامًا الأزمات التي يمر بها البريطانيون حاليا، وعلى الرغم من أن حفل تتويجه يجب أن يظل مشابها للتقاليد القديمة، يجب أن يتم من خلال الطقوس الملكية المتبعة”.

لكن شهري مايو ويونيو 2023 من بين التواريخ المحتملة لحفل التتويج، وبحسب الصحيفة البريطانية، يقال أيضا إن تشارلز كان منذ فترة طويلة مدافعًا عن تطبيق فكرة نظام ملكي بسيط ومنخفض التكاليف، كذلك قد يقلل من عدد أفراد العائلة المالكة العاملين.

حظيت هذه الخطوة بدعم شعبي قوي، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة “ديلي إكسبريس”، حيث أيد 65٪ من المشاركين في الاستطلاع الفكرة، بينما عارضها 7٪ فقط.