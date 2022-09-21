جدة - نرمين السيد - وافق أعضاء مجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان" اليوم الأربعاء، على قانون يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب، الذين يتعاقدون مع الجيش الروسى للخدمة فيه لمدة عام واحد على الأقل.





وينص القانون على حق للمواطنين الأجانب، الذين يبرمون عقدا مع القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية الروسية لمدة عام واحد على الأقل، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية دون التقيد بشرط الحصول مسبقا على إقامة مؤقتة أو دائمة. كما ينص القانون على تقليص الفترة، التى يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبى فى الخدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا توافق على قانون الحصول على الجنسية مقابل الخدمة بـ الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.