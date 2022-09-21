تصريح جديد من بوتين بشأن استفتاء دونباس

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال خطابه للشعب الروسى، اليوم الأربعاء: إن "برلمانات دونباس الشعبية، وكذلك الإدارات العسكرية - المدنية لمنطقتى خيرسون وزابوريجيا، قررت إجراء استفتاءات حول مستقبل هذه الأراضى وتوجهت إلينا لطلب دعم هذه الخطوة".
وتابع بأن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتوفير الظروف الآمنة لإجراء الاستفتاءات حتى يتمكن هؤلاء من التعبير عن إرادتهم.
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