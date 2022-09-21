نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «صدام الصدارة والتأهل».. موعد مباراة كرواتيا والدنمارك الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة كرواتيا والدنمارك ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة الدوريات “دور المجموعات” في بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2023/2022 ، ولحساب مواجهات الإياب، يستضيف مساء الخميس 22 سبتمبر 2022، ملعب ستاديون بولود في مدينة سبليت الكرواتية، أحداث المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تمثل قمة مواجهات الجولة 5 بالبطولة، تجمع منتخبا الدنمارك وكرواتيا ، الطامحين إلى تحقيق انتصار، قد يذهب بأحدهما مباشرة إلى نصف نهائي المسابقة، بغض النظر عن نتيجة الجولة السادسة والأخيرة.

قبل كل شيء ، سنستعرض تفصيلًا خلال السطور المقبلة، كافة الأخبار والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة كرواتيا والدنمارك والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم الثالث من دوري الأمم الأوروبية ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات للفريقين في البطولة، وأخيرًا تاريخ مواجهات كرواتيا والدنمارك .

مباراة كرواتيا والدنمارك

جماهير كرة القدم العالمية والأوروبية على وجه التحديد، على موعد مع قمة رياضية حقيقية.

يستضيفها ملعب ستاديون بولود، مساء غدٍ الخميس، تجمع منتخبا الدنمارك وكرواتيا .

وذلك في إطار لقاءات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى A في بطولة UEFA Nations League 2022/2023 .

حيثما يمتلك “الديناميت الدنماركي” الفرصة في حسم التأهل مباشرة إلى دور نصف النهائي.

شريطة الفوز بأي نتيجة في مواجهة الخميس خارج الديار.

بينما يرغب “الناريون” في تأكيد أفضليتهم في هذه البطولة، وتحقيق انتصار يعزز حظوظهم في التأهل.

على أن يؤجل الحسم النهائي إلى الجولة السادسة، التي تنطلق يوم الأحد المقبل.

عمومًا، وقبل الخوض في تفاصيل أكثر، نستعرض ترتيب المجموعات الأربع الأولى المؤهلة للدور قبل النهائي، قبل انطلاق مواجهات الجولة الخامسة:

هذا، وضمن لقاءات غدٍ الخميس عن الجولة الخامسة بالمجموعات A ، تقام مواجهات حاسمة.

ففي المجموعة الأولى، تخوض فرنسا مواجهة قوية تحضيرًا للمونديال أمام النمسا.

كما تستضيف بولندا منافستها منتخب هولندا ، الساعي لحسم التأهل نهائيًا عن المجموعة الرابعة.

أيضًا وعن المجموعة السابقة، يسعى المنتخب البلجيكي للحفاظ على حظوظه في التأهل حين يواجه ويلز.

على أن تلعب كافة المباريات سالفة الذكر، في توقيتٍ واحدٍ.

المنتخب الكرواتي

نستهل تغطيتنا للحدث مع منتخب كرواتيا لكرة القدم ، مستضيف قمة الخميس.

والذي يدخل المواجهة، مدعومًا بتاريخ مميز من التفوق والانتصارات على منافسه الدنماركي.

كان آخرها في مواجهة الجولة الثالثة عن المجموعة A1 في دوري الأمم الأوروبية.

غير أن Croatia national football team يحتل حاليًا المرتبة الثانية في المجموعة.

بعد أن حصد 7 نقاط وصافي (-1) هدف.

حيثما فاز في آخر لقاءين بالمجموعة على حساب الدانمارك ذهابًا وفرنسا إيابًا بنتيجة واحدة (1-0).

كما تعادل إيجابيًا (1-1) مع فرنسا ذهابًا.

ولكن تلقى خسارة قاسية على ملعبه من أمام النمسا (0-3).

تاريخيًا، شارك المنتخب الكرواتي في النسختين الماضيتين من البطولة الأوروبية.

غير أن الفريق لم يستطع تجاوز دور المجموعات أو مرحلة الدوريات.

وقد تأهل الـ”فاتريني” أو الحارقون إلى نهائيات كأس العالم 2022 ، للمرة السادسة في تاريخه.

وسيلعب ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبات المغرب وكندا وبلجيكا.

المنتخب الدنماركي

من جهة أخرى ، يخوض منتخب الدنمارك لكرة القدم ، رحلة حسم التأهل في مواجهة الخميس.

والتي يمتلك خلالها عديد الفرص للتأهل، في مقدمتها بالطبع الفوز والثأر لخسارة لقاء الذهاب عن المجموعة.

كما سيساعد التعادل Denmark national football team على ضمان حظوظه القوية في التأهل.

لكن بشرط الفوز على الديوك الفرنسية في الجولة السادسة، بالتزامن مع مواجهة كرواتيا والنمسا النارية.

حاليًا يتربع المنتخب الدنماركي على رأس المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط وصافي (3) أهداف.

حيثما حقق 3 انتصارات، على حساب النمسا ذهابًا (2-1) وإيابًا (2-0).

كما تغلب على فرنسا على ملعب الأخيرة ذهابًا (2-1).

غير أن الديناميت الدنماركي سقط أمام كرواتيا ذهابًا بهدف نظيف.

وعلى غرار مضيفه، شارك الدنماركيون في النسختين الماضيتين من دوري الأمم الأوروبية.

لم يتجاوز خلالهما دور المجموعات أو مرحلة الدوريات.

أيضًا يشارك الفريق في مونديال قطر 2022 المرتقب، وللمفارقة أنها ستكون المرة السادسة مثل الكروات.

على أن يلعب المنتخب الدنماركي ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات تونس وفرنسا وأستراليا.

تاريخ مواجهات كرواتيا والدنمارك

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة التي جمعت Croatia vs Denmark ، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني” التقى الجانبين في إجمالي 6 لقاءات.

فازت كرواتيا في 4 مباريات، فيما حققت الدنمارك الفوز في لقاء وحيد.

بينما حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مواجهة واحدة.

من ناحية أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات كرواتيا أمام الدنمارك ، فقد أحرز “الناريون” 9 أهداف، واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت الفوز الوحيد لـ الدنمارك ضد كرواتيا ، بنتيجة (3-1).

والتي تحققت في لقاء الإياب عن المجموعة الأولى، بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 1998.

وقد مثلت بالمناسبة المشاركة الأولى لكرواتيا في النهائيات، والتي حل خلالها في المركز الثالث.

بعد أن تغلبت على هولندا (2-1) في لقاء تحديد المركز الثالث، ولقبت حينها بـ”الحصان الأسود” للبطولة.

كما حاز نجمها البارز دافور سوكر (نجم وست هام وريال مدريد وإشبيلية السابق) لقب “هداف البطولة”.

أما عن الفوز الأكبر لـ كرواتيا ضد الدنمارك فجاء بنتيجة (3-0).

وذلك خلال مواجهة دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو” 1996.

والتي أقيمت في إنجلترا، وتوجت بها ألمانيا بعد الفوز على التشيك في النهائي بنتيجة (2-1)، بتوقيع “ثنائي” من النجم الألماني السابق أوليفر بيرهوف.

موعد مباراة كرواتيا والدنمارك والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة قمة مواجهات الجولة الخامسة في دوري الأمم الأوروبية 2023/2022 ، مساء الخميس، عند الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت دولة الإمارات، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت مصر الدانمارك وكرواتيا، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت غرينتش.

من جهة أخرى ، وبشأن حكم مباراة كرواتيا والدنمارك ، فسيكون الدولي الجورجي غوغا كيكاتشيشفيلي Goga Kikacheishvili وفق ما أعلنه أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ).

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث المباراة، بالإضافة إلى تلفزيون الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

أما عن معلق مباراة كرواتيا والدنمارك ، فلم تكشف أيًا من القنوات الناقلة عن طاقم التعليق على المواجهة بعد.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة عن موعد مباراة الدنمارك وكرواتيا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم الثالث من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023/2022 ، علاوة على تاريخ مشاركات الجانبين وإنجازاتها، وأخيرًا تاريخ مواجهات الدنمارك وكرواتيا .