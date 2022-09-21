نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة ڪــربــﻼء 2022 https://molsa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامة كربلاء 2022، حيث تم الاعلان حتى الآن في فترة التقديم عن قبول أكثر من 300 ألف أسرة سيكونوا من المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعيه التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى الأسر المحتاجة، وقد ركزت الوزارة هذا العام على توفير الإعانة للمطلقات والأرامل والأيتام وكذلك العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود تحت خط الفقر، وتم بدء نشر أسماء الوجبه الثامنة منذ ساعة المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء يوم الثلاثاء 20 ايلول، وسنتعرف معكم على إعلان كشف اسماء المشمولين بالرعاية في محافظة كربلاء العراقية، وكذلك كيف تصلون إلى باقي المحافظات، فتابعوا في ثقفني حتى نهاية المقال.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرواتب

وقد ظهر وزير العمل وكالة سالار عبد الستار ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية سناء موسوي في مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن تفاصيل اطلاق الدفعة رقم 8 الثامنة، وسنلخص لكم أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي استمر أكثر من نصف ساعة، وهذا في عدة نقاط وهي ما يلي:

عدد الأسر التي تم فرزها في هذه الدفعة 343954 أسرة.

بالنسبة لأسماء المقبولين أو المشمولين فقد بلغ عددهم 32182 عائلة.

باقي الأسر تم استبعادها لأنها حسب معايير الوزارة فوق خط الفقر حسب لوائح الهيئة.

يمكن للاسر الغير مقبولة تقديم الاعتراض على النتيجة وهذا فور فتح باب تقديم الاعتراضات من وزارة العمل وجبة ثامنه.

هيئة الحماية الاجتماعية

وبعد أن أنهى السيد الوزير الكلمة الخاصة به، جاءت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية لتذكر عدة نقاط والتي تخص المقبولين وعملية استكمال باقي الأوراق والمستمسكات في الدوائر في المحافظات المختلفة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة كربلاء، وهذا كالتالي:

تقوم كل دائرة بإنهاء الطلبات الخاصة بمعدل 100 أسرة في الأسبوع. سيتم زيادة أعداد الأسر التي يتم تخليص أوراقها في الدوائر التي تستطيع ذلك إلى 250 اسرة في الفترة القادمة لتسريع عمليات انهاء الاسماء. يتم رفع كشوف المحافظات (بغداد، كركوك، المثنى، ميسان، النجف، ديالى، نينوى، السليمانية، صلاح الدين وكربلاء) على دفعتين، وهذا نظرا لأعداد الأسر الغفيرة إلكترونيا. وقد أكدت أنه لا يوجد أي رسوم سوى الكي كارد التي ينزل فيها راتب الأسر المستفيدة بإعانة الحماية الاجتماعية “منحه الفقر”. وتبلغ قيمتها 10 آلاف دينار عراقي، وأكدت بعدم دفع أي رسوم إضافية والوزارة غير مسؤولة عن أي تعامل خارج الجهات الرسمية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة كربلاء 2022

وفي حالة اذا كنتم من ساكني محافظة كربلاء، وقمتم بالتقديم في الفترة الاخيرة على استمارة العاطلين عن العمل، فقد تم فرز اسمائكم بكل تأكيد وسيتم فرز اسماء المتقدمين الجدد في الفترة القادمة، ولعمل الاستعلام عن الكشوفات تابعوا خطوات الطريقة في النقاط التالية بعناية:

اضغط على رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإلكتروني عبر الرابط https://molsa.gov.iq .

. سيطلب منك ادخال رمز التحقق البشري، ادخله ثم انقر على الزر أمامك.

ثم انقر على أسماء المستفيدين الوجبة الثامنة من راتب الحماية الاجتماعية.

انقر على محافظة كربلاء.

سينزل لك ملف excel.

افتحه، وابحث عن الاسم الخاص بك.

ويمكننا ان نستخرج النتيجة الخاصة بك بأنفسنا، فاترك لنا تعليقا باسم الثلاثي للمتقدم واسم الأم في محافظة كربلاء.

حيث نقدم لكم أعزائنا المتابعين في موقع ثقفني، خدمة استخراج النتيجة الخاصة بكم حصريا، فاكتبوا تعليق لي في التعليقات، وسوف نستخرج النتيجة الخاصة بكم أيا كانت محافظتكم، مع خالص تمنياتنا للجميع بالقبول براتب الرعاية الجديد.