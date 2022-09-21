نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص 100 دولار || صرف المنحة القطرية لشهر سبتمبر 2022 برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن رابط فحص 100 دولار، من منحة دول قطر لقطاع غزة عن شهر سبتمبر 2022، حيث يترقب الكثيرين في قطاع غزة الاعلان عن تفاصيل ومواعيد صرف 100 دولار للأسر الفقيرة والمتعففة من المنحة القطرية، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لبوابة الاستعلام الحكومية القطرية، ويجدر بالذكر أنه من المفرض الافصاح عن تفاصيل الاعلان عن صرف المنحة القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتم صرفها بشكل دوري كما هو المعتاد كل شهر، ومتبقي يومين من الآن ليتم صرف المنحة الجديدة.

رابط فحص 100 دولار

يحدث الآن مع اقتراب موعد صرف المساعدات الممنوحة من قطر انتشار عمليات البحث حول رابط فحص 100 دولار، وذلك لمعرفة مواعيد صرف الدفعة الجديدة من المنحة القطرية، وذلك بعد تصريح السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بأنه من المقرر بدأ عمليات صرف الدفعة الجديدة من المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة والمتعففة بقطاع غزة والتي تحتاج إلى الدعم المادي، ويتم صرف المنحة بشكل دوري للمستفيدين كل يوم 20 من الشهر الميلادي، وأضاف أن المساعدات يتم تقديمها إلى نحو حوالي 100 ألف أسرة من المحتاجين للدعم المادي داخل قطاع غزة، ويكون مقدار المنحة 100 دولار في كل دفعة، وأكد رئيس اللجنة القطرية، أن عملية الصرف من المقرر لها أن تتم عبر منافذ ومراكز التوزيع والمراكز التجارية التي تم الاعلان عنها مسبقاً داخل محافظات القطاع، والتي يصل عددها إلى 300 مركز ومنفذ.

الاستعلام عن منحة 100 دولار القطرية

ويمكن للمستفيدين في قطاع غزة الاستعلام عن المنحة القطرية من خلال رابط فحص 100 دولار من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع رابط فحص 100 دولار الرسمي .

. الدخول إلى خانة الاستعلام عن صرف منحة الأسرة المتعففة لشهر سبتمبر 2022.

ادخال البيانات في الخانات المطلوبة مثل “رقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيرها”.

التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم الضغط على زر الاستعلام.

ومؤخراً أعلن السفير العمادي، أن المساعدات المادية المقدمة لقطاع غزة سوف يتم تقديمها إلى ما يقرب من 100 ألف أسرة من الأسرة المتعففة والمحتاجة للدعم بداخل القطاع، ويتم صرف 100 دولار في كل دفعة.