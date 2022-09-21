بيسكوف: بوريل لا يملك أى اعتبار فى روسيا

جدة - نرمين السيد - علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذى أعلن دعمه لفكرة إنشاء محكمة للروس فى أوكرانيا، بأنه "لا يملك أى اعتبار فى روسيا".





وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، لا يتمتع السيد بوريل بالسلطة واجبة الاتباع لدينا، كرئيس الدبلوماسية الأوروبية، وبخاصة فيما يتعلق بتصريحاته السابقة غير المقبولة وبالتالى فإننا نتعامل مع جميع تصريحاته، من الآن وصاعدا، وفقًا لذلك". ودعا بوريل أمس الثلاثاء، إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع فى أوكرانيا. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الإسبانية تصريحات بوريل الذى قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين فى المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائى خاص".

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