السماح لـ 8 سفن محملة بالمنتجات الزراعية بمغادرة موانئ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة البنية التحتية الأوكرانية -فى منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- أنه "فى 21 سبتمبر وفى إطار تنفيذ مبادرة الحبوب، غادرت ثمانى سفن تحمل 170 ألفا و300 طن من المنتجات الزراعية موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينى وهى تتجه نحو دول فى آسيا وأوروبا".

وبحسب الوزارة، فقد تم تصدير 4.27 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أن غادرت أول سفينة محملة بالمواد الغذائية الأوكرانية من ميناء أوديسا فى الأول من أغسطس.

يشار إلى أن 185 سفينة حبوب قد غادرت بالفعل الموانئ الأوكرانية إلى دول فى آسيا وأوروبا وإفريقيا.

يذكر أنه بناء على اقتراح من الأمم المتحدة وقعت أوكرانيا وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينى فى 22 يوليو الماضى.