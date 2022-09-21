العالم اليوم - مبابي يثير غضب "دجاج كنتاكي".. والشركة تقدم توضيحا

انتم الان تتابعون خبر مبابي يثير غضب "دجاج كنتاكي".. والشركة تقدم توضيحا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - نأت سلسلة مطاعم كنتاكي في فرنسا بنفسها، عن تعليقات لمسؤول تنفيذي بارز قال فيها إن سلسلة الوجبات السريعة قد تتخذ إجراءات قانونية، بعدما رفض المهاجم كيليان مبابي المشاركة في بعض التزامات رعاية المنتخب الفرنسي.

وقال آلان بيرال، نائب رئيس سلسلة مطاعم كنتاكي في فرنسا لموقع "سبورت بزنيس كلوب" على الانترنت، إن السلسلة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية، رغم أنه لم يحدد ما إذا كان ذلك سيجري ضد اللاعب أم ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأضاف بيرال "لقد دفعنا مقابل الحصول على خدمات واضحة. إذا لزم الأمر سندافع عن حقوقنا".

لكن سلسلة فروع كنتاكي في فرنسا قالت في وقت لاحق إن تعليقات بيرال لا تعكس موقف الشركة.

وأضافت في بيان لرويترز "تأسف سلسلة مطاعم كنتاكي للتصريحات التي صدرت، يوم الثلاثاء، ونقلتها وسائل إعلام صباح اليوم. هذه آراء شخصية لكنها لا تعكس بأي حال موقف الشركة".

وحرصت كنتاكي فرنسا على أن توضح أن آلان بيرال لم يتحدث نيابة عن الشركة، ولكن في سياق محادثة خاصة خلال حدث يتعلق بمهامه كرئيس للدوري الوطني لكرة السلة.

وأضافت الشركة المختصة في الدجاج المقلي "الشراكة بين كنتاكي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم كانت دائما مصدر فخر للشركة. تثق كنتاكي فرنسا تماما في قدرة الاتحاد الفرنسي على إيجاد حلول مرضية لجميع الشركاء واللاعبين، بما في ذلك كيليان مبابي الذي يحظى بشعبية كبيرة في فرنسا".

وكان مبابي قد رفض المشاركة في جلسة تصوير جماعي وأنشطة رعاية كانت مقررة يوم الثلاثاء لأنه لا يريد الترويج لبعض العلامات التجارية، بما في ذلك سلاسل مطاعم الوجبات السريعة وشركات المراهنات، التي ترتبط بعقود مع المنتخب الوطني.

وقال مبابي في بيان "قررت عدم المشاركة في جلسة التصوير بعد رفض الاتحاد الفرنسي تغيير اتفاقية حقوق الصور مع اللاعبين".

وقال الاتحاد الفرنسي "يلتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمراجعة اتفاقية حقوق الصور بينه وبين لاعبيه المختارين بأسرع مايمكن".

وتستضيف فرنسا منتخب النمسا في دوري الأمم يوم الخميس ثم تلعبفي ضيافة الدنمرك بعدها بثلاثة أيام.