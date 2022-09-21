العالم اليوم - فيديو.. نشوب حريق في غابات منتجع مرمريس التركي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. نشوب حريق في غابات منتجع مرمريس التركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الأربعاء، أن حريقا نشب داخل غابات في منتجع مرمريس الساحلي بتركيا، فيما كانت حوادث أخرى مماثلة قد سجلت بهذه المنطقة المنطقة على البحر المتوسط، قبل أشهر.

ولم ترد أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الخسائر في منتجع مرمريس الذي يعد من بين وجهات السياحة الشهيرة بتركيا، لا سيما خلال فصل الصيف.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، اشتعال النار على جبل في منطقة "يالنجي بوغاز" بمحافظة موغلا، وسط تصاعد للدخان، فيما كانت السيارات تشق طريقا محاذيا.

وغذت الرياح القوية الحريق، وقامت 15 مروحية وثماني طائرات بإلقاء المياه على ألسنة اللهب، بينما عمل 500 من عمال الغابات و40 شاحنة مياه بخراطيم مياه تابعة للشرطة على الأرض من أجل إخماد النيران.

وفي الصيف الماضي، اجتاحت حرائق غذتها الرياح القوية ودرجات حرارة مرتفعة الغابات في مناطق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة في تركيا، ومنها مرمريس، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل ونفوق عدد لا يحصى من الحيوانات.