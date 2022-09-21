العالم اليوم - ألمانيا تجمد أصولا روسية بنحو 5 مليارات دولار

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا تجمد أصولا روسية بنحو 5 مليارات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - أفادت مجلة دير شبيغل نقلا عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية الأربعاء أن الحكومة جمدت أصولا قيمتها 4.88 مليار يورو على الأقل (4.84 مليار دولار) تتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي على المواطنين الروس.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزما من العقوبات الاقتصادية والعقوبات على أفراد في روسيا بعدما بدأت روسيا ما تسميه بـ "عمليات عسكرية" في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، في تصريحات هذا الشهر، إن عقوبات "الغرب تنم عن قصر نظر وتشكل خطرا على العالم بأسره"، وقال إنه يميل بصورة متزايدة صوب تعزيز علاقات بلاده مع آسيا.

وفي مواجهة عزلتها المتزايدة وتدهور علاقاتها مع الغرب، تتّجه موسكو نحو الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.