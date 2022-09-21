مقتل 10 عناصر إرهابية بالصومال

تمكن الجيش الصومالى، خلال عملية عسكرية، من قتل 10 عناصر إرهابية، من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة سِنٌوطَقو التى تبعد 25 كم عن مديرية طوسمريب بمحافظة جلجدود.

وقال قائد الكتيبة الـ 17 من قوات غورغور التابعة للجيش الصومالي، المقدم دَيح عبدي عٌسبلي، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، إن الجيش تمكن من تدمير جميع الملاذات الآمنة في مناطق سنوطقو، ولَبِي دُلي، وعيل غُوسَر، بالإضافة إلى قرى أخرى اعتادت المليشيا الإرهابية على مضايقة الشعب الصومالي فيها.

وأوضح عسبلي، أن الجيش حقق نجاحا كبيرا في العملية، حيث يواصل الجيش عملياته ضد الإرهابيين في محافظتي مدغ وهيران.

