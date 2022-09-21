نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الطيران اليوم الوطني 92 || شركات الطيران تطرح عروض جديدة بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليله تفصلنا عن الاحتفال باليوم الوطنى السعودى 92، وبالتزامن مع هذة المناسبة تم طرح عروض الطيران اليوم الوطني 92 واجواء تنافسية والاستعرضات البحرية مثل السفن والحوامات والاحجام في مسيرة، وايضا العروض الموسيقية والغناء والعزف على الكمان والناى والعود والقانون ، وهناك بعض الالعاب والعروض مثل عرض السيرك ويكون عرض السيرك من اضخم العروض ويكون عرض السيرك تحت عنوان (ثورة وطن) ويكون فى جامعة الاميرو نورة بنت عبد الرحمن فى الرياض.

عروض الطيران اليوم الوطني 92

تتعدد العروض فى اليوم الوطنى 92 ولكن تفوق هذة العروض عروض الطيران، حيث تقوم الطائرات باستعراضات ترفيهه وايضا هناك بعض الاستعرضات البحرية، حيث يرغب جميع السعوديون بالاحتفال باليوم الوطنى السعودى بطرقهم الخاصة المختلفة البسيطة، وتتنافس جميع المؤسسات وشركات الطيران السعودية والاجنبية على تقديم افضل عروض الخاصة باليوم الوطنى، حيث اعلنت شركات مختلفة عن عروض تشمل تذكرة السفر ذهاب وعودة بخصم كبير، وسنعرض لكم الآن بعض عروض الشركة السعودية للطيران:

من الرياض الى لنندن 1845 ريال سعودى

من جدة للرياض 199 ريال سعودى

المدينة المنورة الى الرياض 169ريال سعودى

من الدمام الى الرياض 129 ريال سعودى

عروض الطيران اليوم الوطني 92 شركة أديل

كما قدمت شركة اديل لليوم الوطنى افضل عروض الطيران اليوم الوطني 92، حيث تبلغ تكلفة الرحلة من مطار مدينة الدمام الى مطار مدينة القاهرة 339 ريال سعودى، والسفر من المملكة العربية السعودية الى الكويت 249 ريال سعودى والسفر الى دبى 339 ريال سعودى، وقد اعلنت شركة اديل الوطنى عن رقم الهاتف للاستعلام وهو 92000212.

عروض الطيران اليوم الوطني 92 شركة ناس

كما جذبت شركة ناس اهتمام الكثيرون عن طريق طرحها ل عروض الطيران اليوم الوطني 92، والعروض هي: