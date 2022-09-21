نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الطيران اليوم الوطني 92 || شركات الطيران تطرح عروض جديدة بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي
عمر شويل - جدة ساعات قليله تفصلنا عن الاحتفال باليوم الوطنى السعودى 92، وبالتزامن مع هذة المناسبة تم طرح عروض الطيران اليوم الوطني 92 واجواء تنافسية والاستعرضات البحرية مثل السفن والحوامات والاحجام في مسيرة، وايضا العروض الموسيقية والغناء والعزف على الكمان والناى والعود والقانون ، وهناك بعض الالعاب والعروض مثل عرض السيرك ويكون عرض السيرك من اضخم العروض ويكون عرض السيرك تحت عنوان (ثورة وطن) ويكون فى جامعة الاميرو نورة بنت عبد الرحمن فى الرياض.
عروض الطيران اليوم الوطني 92
تتعدد العروض فى اليوم الوطنى 92 ولكن تفوق هذة العروض عروض الطيران، حيث تقوم الطائرات باستعراضات ترفيهه وايضا هناك بعض الاستعرضات البحرية، حيث يرغب جميع السعوديون بالاحتفال باليوم الوطنى السعودى بطرقهم الخاصة المختلفة البسيطة، وتتنافس جميع المؤسسات وشركات الطيران السعودية والاجنبية على تقديم افضل عروض الخاصة باليوم الوطنى، حيث اعلنت شركات مختلفة عن عروض تشمل تذكرة السفر ذهاب وعودة بخصم كبير، وسنعرض لكم الآن بعض عروض الشركة السعودية للطيران:
- من الرياض الى لنندن 1845 ريال سعودى
- من جدة للرياض 199 ريال سعودى
- المدينة المنورة الى الرياض 169ريال سعودى
- من الدمام الى الرياض 129 ريال سعودى
عروض الطيران اليوم الوطني 92 شركة أديل
كما قدمت شركة اديل لليوم الوطنى افضل عروض الطيران اليوم الوطني 92، حيث تبلغ تكلفة الرحلة من مطار مدينة الدمام الى مطار مدينة القاهرة 339 ريال سعودى، والسفر من المملكة العربية السعودية الى الكويت 249 ريال سعودى والسفر الى دبى 339 ريال سعودى، وقد اعلنت شركة اديل الوطنى عن رقم الهاتف للاستعلام وهو 92000212.
عروض الطيران اليوم الوطني 92 شركة ناس
كما جذبت شركة ناس اهتمام الكثيرون عن طريق طرحها ل عروض الطيران اليوم الوطني 92، والعروض هي:
- عرض السفر بين جدة والرياض بسعر 249 ريال سعودي لكل اتجاه
- عرض السفر بين جدة والقاهرة بسعر 419 ريال سعودي لكل اتجاه
- عرض السفر بين أبها والدمام بسعر 359 ريال سعودي لكل اتجاه
- عرض السفر بين الدمام وينبع بسعر 494 ريال سعودي لكل اتجاه
- عرض السفر من الرياض إلى كييف بأسعار تبدأ من 1283.99 ريال سعودي
- عرض السفر من الرياض إلى سالزبورغ ابتداءً من 1075.99 ريـال
- عرض السفر من الرياض إلى شرم الشيخ يبدأ من 515.99 ريال
- عرض السفر من الرياض إلى سراييفو بأسعار تبدأ من 1283.99 ر.س
- عرض السفر بين الرياض وجازان بسعر 310 ريال لكل اتجاه
- عرض السفر بين أبها والرياض بسعر 322 ريال سعودي لكل اتجاه
- عرض السفر بين الدمام وعرعر بسعر 566 ريال سعودي لكل اتجاه.
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