نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد بتروجيت على النايل سات بجودة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد النادى الاهلى للموسم الجديد 2022-2023 ويفتتح هذا الموسم بمبارة ضد فريق بتروجيت وذلك بقيادة المدير الفنى الجديد السويسرى كولر ، وتكون مبارة اليوم مبارة ودية ضد فريق بتروجيت، ولذلك يزداد البحث على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى عن موعد مبارة الاهلى ضد بتروجت فيرغب عدد كبير من جماهير الكرة المصرية فى معرفة موعد المبارة وذلك لانها اولى مباريات النادى الاهلى استعدادا فى الموسم جديد 2022-2023.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

يواجهه النادى الاهلى فريق بتروجيت اليوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وذلك ضمن المباريات الودية، حيث طلب المدير الفنى الجديد للنادى الاهلى السويسرى مارسيل كولر خضوع النادى الى ثلاث مباريات ودية وتم الاستجابة على الفور وبالفعل يقابل النادى الاهلى فريق بتروجيت اليوم الموافق 21 سبمتمبر 2022 على ارض ملعب مختار التتش بالجزيرة داخل النادى الاهلى وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

تذاع مبارة الاهلى وبتروجيت على قناه الاهلى ويمكن متابعة قناة الاهلى من خلال التردد الجديد على القمر الصناعى نايل سات 11747، بإستقطاب افقى، ثم ادخال معدل الترميز 27500، ثم اختيار معامل تصحيح الخطا 5\6، حيث تقوم قناة الاهلى بعرض الكثير من البرامج الرياضية فى جميع بطولات الاهلى وتعرض قناة الاهلى كافة الاخبار التى تخص النادى الاهلى فى مختلف الرياضيات وتعتبر قناة الاهلى هى القناة الحصرية التى تبث جميع مباريات الاهلى الودية.

المباريات الودية للاهلى

طلب المدير الفنى الجديد للنادى الاهلى اقامة ثلاث مباريات ودية للنادى الاهلى وذلك لبداية الموسم الجديد 2022-2023 وتم الاستجابة على الفور للطلب المدير الفنى، على ان تكون اول مبارة ودية اليوم الاربعاء الموافق 21-9-2022 ضد فريق بتروجيت على ارض ملعب تتش فى الجزيرة داخل النادى الاهلى ، وتكون ثانى مبارة ودية للنادى الاهلى ضد فريق اسوان يوم 25 سبتمبر 2022 ايضا فى الجزيرة على ارض ملعب تتش داخل النادى الاهلى ، وتكون ثالث مبارة وديه للنادى الاهلى يوم 29 سبتمبر ضد فريق طلائع الجيش وتكون على ارض ملعب السلام.