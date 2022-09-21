نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [رابــطـ] اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 البصرة الموقع الوزاري الرسمي molsa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 البصرة، حيث قامت وزارة العمل بنشر الدفعة الأولى والثانية من أسماء المشمولين في الوجبة الثامنة بالرعاية الاجتماعية في خلال الساعات الماضية hours ago الخاصة بكافة المحافظات في العراق، ونستابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كافة التفاصيل بخصوص الوصول إلى الاسماء في محافظة البصرة، ومتى تروحون إلى دائرة الحماية الاجتماعية في البصره وهذا لتقديم باقي الاوراق ودفع رسوم الكي كارد لاستلام رواتب الرعايه الاجتماعيه، فتابعوا في ثقفني.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وقد ظهرت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية العراقية الاستاذة سناء موسوي وكذلك وزير العدل نيابة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي سالار عبد الستار، ليعلنوا عن آخر الأسماء الجديدة التي تم شمولها برواتب الرعاية الاجتماعية أو كما تشتهر في الأوساط العراقية بأسماء العاطلين عن العمل، حيث تم الإعلان عن قبول 300 الف استمارة.

حيث تم فرز أكثر من 334 ألف استمارة للمتقدمين، وعملت وزارة العمل والجهات المعنية بكامل طاقتها لفرز الاسماء، ووجدت أكثر من 30 الف متقدم فوق خط الفقر، لذا لن يتم وضع الاسماء الخاصة بهم، وجاءت الاسماء في كافة المحافظات بأعداد غفيرة لدرجة أن الوزارة أطلقت كشوف الوجبة الثامنة على دفعة أولى والدفعة الثانية.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وهناك العديد من التفاصيل بخصوص استمارة قاعدة بيانات الفقر أو المعرفة ب “البيان السنوي“، حيث إنه في حالة اذا لم تكونوا مسجلين فهناك لديكم فرصة أكثر من شهرين في التسجيل، سيتم خلالهما الإعلان عن أسماء أسر جديدة يتم شمولها، حيث إن هذه كشوف الأسماء الجديدة ليست هي الأخيرة، حيث:

تم إعلان فتح التسجيل على الاستمارة الإلكترونية منذ يوم 22 آب 2022. يستمر التسجيل حتى 22 تشرين الثاني بنفس العام، أي لمدة 3 أشهر. وسنضع لكم عداد في هذه الفقرة، يوضح لكم كم باقي على انتهاء التسجيل. وقد تقدم للتسجيل ما يقارب ال350 الف اسرة، وتم قبول معظمهم بحمدالله. والفائزين سيتم إرسال رسائل sms لهم توضح لهم موعد استكمال باقي الاجراءات. بعد الانتهاء من الاجراءات تستفيد براتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية في جميع المحافظات.

تفاصيل اسماء الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعية البصرة

وقد أتاحت وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية عدة طرق للوصول إلى النتيجة، ومنها شراء قرصين إلكترونيين لمعرفة النتيجة التي تجدها في أقرب دائرة لك، أو الوصول لها عبر شبكة الإنترنت العالمية، والتي سنتعرف معكم عليها في محافظة البصرة في هذا المقال، وقد أكدت الوزارة على عدة أشياء يجب أن تنتبهوا إليها ضروري:

لا يوجد أي رسوم يتم دفعها غير الكي كارد، والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار عراقي فقط. في حالة اذا طلب الموظف أو أي شخص آخر مبالغ أكثر قوموا بالإبلاغ في شكاوى الوزارة. في حالة اذا تم ذكر اسمك في الاستمارة، فلا تتوجه إلى دوائر الحماية الاجتماعية للسؤال عن الموعد الخاص بك. سيتم إرسال الرسالة لك في حالة اذا كنت من المشمولين في مدة تتراوح من يومين إلى أسبوع من الآن. تجد في الرسالة تفاصيل الموعد والدائرة التي ستستكمل فيها باقي الاوراق والمستمسكات المطلوبة.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية 2022 البصرة

وقد تم رفع كشوفات عدة محافظات منها بغداد، كربلاء، بابل، البصرة، ذي قار، صلاح الدين، وسنركز معكم في هذا المقال على طريقة الوصول إلى نتيجة البصرة، وهذا عبر متابعة الخطوات التالية:

انتقل إلى الرابط الرسمي للموقع الوزاري عبر اللينك molsa.gov.iq .

. انزل في خانة الاخبار المتحركة، واختر الوجبة الثامنة.

اختر محافظة البصرة.

تدخل إلى رابط الكشف، وتبحث عن الاسم الخاص برب الأسرة الذي قام بالتقديم.

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