بايدن يرشح سفيرة جديدة لروسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:32 مساءً - رغم تأزم الأمور بين روسيا وامريكا القوتين النوويتين الأكبر عالميًا، ومع إعلان بوتين التعبئة العامة الجزئية لقوات الاحتياط الروسية في خضم الحرب الأوكرانية، رشّح أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسية الامريكية "لين تريسي" لتولّي منصب سفيرة الولايات المتّحدة لدى روسيا بعد تقاعد السفير الحالي جون سوليفان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ولا تريد أمريكا إشعال الأمور أكثر مع روسيا بعد إعلان بوتين الذي رفضه الغرب، وإعطاء فرصة للدبلوماسية بالعمل.

السفيرة الأمريكية المرشحة للعمل بروسيا

وحول من تكون تريسي، فالدبلوماسية الأمريكية، تعمل حاليًا سفيرة أمريكية لدى أرمينيا.

ويلزم لإقرار ترشيح الرئيس الأمريكي، أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها في موسكو.

تريسي

وتعد السفيرة المخضرمة، على دراية بروسيا، حيث درست في جامعة جورجيا مخصصات دراسية حول روسيا والاتحاد السوفيتي المنحل، وحصلت على إجازة في القانون من جامعة أكرون بولاية أوهايو عام 1994،

وسبق وعملت تريسي في سفارات أمريكا في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بما في ذلك جورجيا وقرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان.

وكذلك، لها خبرات قنصلية، بعملها في قنصليات أمريكا في بيشاور بباكستان بين عامي 2006 و2009 ، وخلال هذه الفترة نجت من هجوم شنّه مسلحون على سيارتها الرسمية.

وليست تريسي جديدة على العمل في موسكو، حيث عملت بها بين عامي 2014 و 2017، وذلك من خلال عملها كنائبة رئيس البعثة الأمريكية في موسكو.

وترك السفير الأمريكي السابق، سوليفان موقعه كسفير في روسيا، أوائل سبتمبر بعد أقلّ من ثلاث سنوات على توليه منصبه، وذلك بسبب عمليات طرد متبادلة للدبلوماسيين بين واشنطن وموسكو.