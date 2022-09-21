الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - ففى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: الشقيقان عارف وعادل سلامة حريبات، ومحمود عبد الحليم التلاحمة، والمسن موسى شديد (72 عاما) من بلدة دورا، وأيمن اطبيش من قرية خرسا، وهشام إسماعيل ابو هواش من قرية الطبقة، وهو أسير محرر خاض إضرابًا عن الطعام استمر 141 يومًا، وأُفرج عنه قبل عدة أشهر، وفى وقت لاحق أفرجت قوات الاحتلال عن المعتقلين الستة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد محمد دار أبو نصر، ومحمد حسين أبو عادى، من قرية كفر نعمة، وعيسى جميل يوسف شلو (20 عاما) من قرية عين عريك.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أوس محمد الحصرى (28 عاما)، وشقيقه حازم.

ومن بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد الصيفى البلبول، من مخيم الدهيشة.