الاتحاد الأوروبى: لن نعترف بنتائج أى استفتاءات روسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جدد الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إدانة الاتحاد لأى استفتاءات قد تجريها روسيا فى: دونيتسك و خيرسون و لوجانسك، ووصفها بـ"غير الشرعية" لأنها ستجرى على أراض أوكرانية مُحتلة عسكرية من قبل موسكو".





وقال بوريل - فى تصريحات له نقلتها دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمى، إن استعدادات روسيا لإجراء "استفتاءات" غير قانونية داخل هذه المناطق ما هى إلا محاولة لإضفاء الشرعية على سيطرتها العسكرية غير القانونية وتهدف إلى تغيير حدود أوكرانيا بالقوة فى انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة واستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

وأضاف: يدين الاتحاد الأوروبى بشدة هذه "الاستفتاءات" غير القانونية المخطط لها والتى تتعارض مع حكم السلطات الأوكرانية المنتخبة ديمقراطياً وتنتهك استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومن ثم، ستكون نتائج مثل هذه الإجراءات لاغية وباطلة ولن يعترف بها الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه.

وتابع بوريل: أن روسيا قامت، منذ بداية عملياتها العسكرية فى أوكرانيا، بترهيب المواطنين الأوكرانيين حتى اضطر جزء كبير من السكان الأصليين فى المناطق التى خضعت لسيطرة موسكو للفرار من البلاد، وفى بعض الحالات، تم استبدال المسؤولين المحليين المنتخبين قانونًا بالقوة، كما تم تقييد الوصول إلى الإنترنت ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة وحرية التعبير بشكل كبير.

واستطرد قائلًا: ستتم محاسبة روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين فى هذه "الاستفتاءات" وغيرها من انتهاكات القانون الدولى فى أوكرانيا، وسيتم النظر فى اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد روسيا بسبب هذا الأمر.

وقال أخيرًا: لا يزال الاتحاد الأوروبى ثابتًا فى دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ويحث الاتحاد الروسى على سحب جميع قواته ومعداته العسكرية بشكل فورى وكامل وغير مشروط من كامل أراضى أوكرانيا داخل حدوده المعترف بها دوليًا.