إعصار فيونا يتجه إلى برمودا ويتحول إلى الفئة الرابعة

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الوطنى للأعاصير ومقره فى ميامى بالولايات المتحدة، أن إعصار فيونا فى منطقة البحر الكاريبى تحول لإعصار من الفئة الرابعة حيث يبتعد عن جزر توركس وكايكوس باتجاه أرخبيل برمودا أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية فى شمال المحيط الأطلسى.





وقال المركز - حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" اليوم الأربعاء - إن "فيونا" ستقترب من أرخبيل برمودا فى وقت متأخر غدا الخميس، مضيفا أن الإعصار وهو "الإعصار الكبير الأول فى موسم 2022 للأعاصير فى المحيط الأطلسى" سيصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات فى الساعة. وكانت سلطات هذه الجزر قد دعت فى وقت سابق كل السكان إلى ملازمة منازلهم فيما تضرب رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة يصل مستواها إلى 20 سنتيمترا فى بعض المناطق. يذكر أن هذا الاعصار أودى بحياة خمسة أشخاص وتسبب بفيضانات وانقطاعات فى التيار الكهربائى فى منطقة الكاريبي.

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