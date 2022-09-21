بوتين: نحرر الأراضى الأوكرانية بالتدريج.. ونظام كييف يمارس التطهير العرقى

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين ـ فى كلمة وجهها للشعب الروسى صباح اليوم الأربعاء، عقب توقيعه لمرسوم بإعلان التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط، وممن يمتلكون الخبرة فى القتال،" لم يعد الأمر مجرد سماع مسؤولين غربيين مستهترين بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية بعيدة المدى، وإنما بدأت القوات الأوكرانية بالفعل فى قصف إرهابى لحدود مدننا فى القرم وبيلجورود وكورسك".

وأضاف بوتين، فى كلمته التى تطرق فيها لمستقبل العملية العسكرية واستفتاءات انضمام دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتى خيرسون وزابوريجيا إلى روسيا، إن النظام فى كييف جعل من "الروسوفوبيا" (رهاب الروس) سلاحه الرئيس، وجعل من الشعب الأوكرانى وقودا للمدافع، فهو من بدأ هذه الحرب فى عام 2014، ورفع السلاح فى وجه مواطنيه العزل، متهما النظام فى كييف بارتكاب تطهير عرقى وبممارسة الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا الانقلاب عام 2014.

وفى إعلانه التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة فى القتال، قال بوتين" إن الجميع سيخضع لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة".

وكلف بوتين، وزارة الدفاع الروسية والحكومة، بتقنين أوضاع المتطوعين العسكريين فى دونباس بالحصول على كل الامتيازات العسكرية والطبية والاجتماعية للجيش الروسى، كما سيتم الاهتمام بشكل خاص بتشكيل كتائب متطوعة لشرطة دونباس وتزويدهم بالأسلحة اللازمة.

وعن الاستفتاء فى الأربع مناطق، قال بوتين إن "السكان المدنيين فى كل من دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، يريدون الانضمام إلى روسيا، عبر إجراء استفتاء بالتصويت للانضمام إلينا"، مشددا على أن موسكو ستقوم بكل ما فى وسعها لحماية وضمان إجراء الاستفتاء بهدف تقرير مصير هؤلاء.