العالم اليوم - نفاد تذاكر الرحلات المغادرة من روسيا بعد أمر تعبئة الجيش

انتم الان تتابعون خبر نفاد تذاكر الرحلات المغادرة من روسيا بعد أمر تعبئة الجيش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:25 مساءً - نفدت تذاكر الرحلات الجوية التي ستغادر روسيا سريعا الأربعاء بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتن باستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط على الفور.

وأثار إعلان بوتن، الذي أدلى به في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر صباح اليوم، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة روسيا.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.

ومع ذلك، أظهرت بيانات غوغل تريندس ارتفاعا حادا في عمليات البحث على "أفياسيل"، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية.

ونفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول بدون تأشيرة، اليوم، وفقا لبيانات شركة أفياسيل.

ولم تعد هناك أماكن متوفرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضا، مثل الرحلات من موسكو إلى تفليس.