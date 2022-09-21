العالم اليوم - في 8 أشهر .. الاحتياطي الأجنبي للأردن يتراجع بهذه النسبة

انتم الان تتابعون خبر في 8 أشهر .. الاحتياطي الأجنبي للأردن يتراجع بهذه النسبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:25 مساءً - تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى بنك الأردن المركزي في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 9 بالمئة، بحسب بيانات للبنك، الأربعاء، لتصل إلى 16.45 مليار دولار مقارنة مع 18 مليار في نهاية العام 2021.

وكان المركزي الأردني قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي أن احتياطي العملات الجنبية لديه كان عند 16.57 مليار دولار.

ما يزال الأردن يعاني من تبعات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي، وحوالات المغتربين، والتي تعتبر أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو الماضي بلغ 13.8 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.2 مليار دينار.

وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.