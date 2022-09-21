نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان قريباً على موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث مؤخراً حول نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، ومعدلات التنسيق للقبول في الجامعات، وكانت وزارة التربية والتعليم السودانية قد أتاحت رابط الكتروني يعلن من خلال نتيجة الثانوية العامة وذلك فور الاعلان عنها مباشرة من خلال الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم السودانية، ومن المقرر أن يتم اعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري، وقبل بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان

وفي نفس السياق أعلن وزير التربية والتعليم بالسودان مؤخراً عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، وأن عملية الفرز والتصحيح للأوراق الامتحانية ما زالت جارية، وذلك ليأخذ التصحيح مجراه بكل دقة تجنباً لوقوع أي أخطاء وليحصل جميع الطلاب على حقوقهم في الدرجات، وأضاف أنه سيتم اعلان النتيجة في مؤتمر رسمي وعبر صفحات الوزارة الرسمية، على أن يكون ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث سيتم اعلانها من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، وذلك من أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور للإستعلام عن النتائج إلكترونياً.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، أن السبب وراء تأخر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، هو عمليات التصحيح التي ما زالت جارية وبحضور 1200 معلم ومعلمة يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء منها، ويعتبر سبب التأخير هو تحري الدقة في التصحيح والمراجعة جيداً للأوراق الامتحانية لتجنب وقوع أي اخطاء في عمليات الفزر والدرجات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان

وأعلنت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، سوف يتم اعلانها فور الانتهاء من عمليات الفزر والتصحيح والمراجعة للأوراق الامتحانية، وسيتم اطلاقها عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، ويمكن الحصول عليها من خلال الخطوات الآتية:

وكان من المفترض أن يكون بداية العام الدراسي 2022-2023 بالسودان هو 18 سبتمبر 2022، ولكن صدر قرار التأجيل من قبل وزير التربية والتعليم السودانى، ليكون موعد بدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد 2 أكتوبر 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية في بيان لها عن أسباب تأخر ميعاد اعلان نتائج الثانوية العامة السودانية، وأنه سيتم الاعلان عنها في نهاية شهر سبتمبر الجاري 2022، موضحة أن سبب التأخير نتيجة استمرار عمليات الفرز والتصحيح للأوراق الامتحانية التي ما زالت جارية بواسطة 1240 معلم ومعلمة، والتدقيق والمراجعة لتنجنب حدوث أي اخطاء في النتائج وحصول الطلاب على حقوقهم كاملة.