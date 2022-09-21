نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي موبايل2022 والحصول على 7000 شدة بدون كذب في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على طريقة شحن شدات ببجي بدون مقابل مادي، ببجي تعتبر من أفضل الألعاب عند الكثير وأخذ شعبية كبيرة جداً في الآونة الأخيرة، والبعض يريد التعرف على طريقة شحن شدات ببجي بالمجان أي بدون دفع مقابل مادي ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال طريقة شحن شدات لعبة ببجي.

شحن شدات ببجي 2022

طرق شحن شدات ببجي تعددت ولكن سنذكر لكم في الآتي طريقة جيدة من أجل الشحن وبأبسط الخطوات وهي كالتالي.

في البداية، عليكم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي.

وبعد ذلك عليكم باختيار الدولة المقيمين فيها، والنقر على زر الانطلاق ويتم التعرف على الشدات التي تريد شرائها من تلك الموقع.

وقبل فعل الخطوة السابقة عليكم بالحرص عند إدخال الا دي، ثم يقوم اللاعب باختيار الطريقة التي تناسبه ويحدد طريقة السداد.

وفي النهاية يتم النقر على زر الدفع الموجود في أسفل الصفحة، ويتم تفعيل اللعبة لكي ترى الشدات التي توجد.

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