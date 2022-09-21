- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي موبايل2022 والحصول على 7000 شدة بدون كذب في ثواني في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعرف على طريقة شحن شدات ببجي بدون مقابل مادي، ببجي تعتبر من أفضل الألعاب عند الكثير وأخذ شعبية كبيرة جداً في الآونة الأخيرة، والبعض يريد التعرف على طريقة شحن شدات ببجي بالمجان أي بدون دفع مقابل مادي ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال طريقة شحن شدات لعبة ببجي.
شحن شدات ببجي 2022
طرق شحن شدات ببجي تعددت ولكن سنذكر لكم في الآتي طريقة جيدة من أجل الشحن وبأبسط الخطوات وهي كالتالي.
- في البداية، عليكم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي.
- وبعد ذلك عليكم باختيار الدولة المقيمين فيها، والنقر على زر الانطلاق ويتم التعرف على الشدات التي تريد شرائها من تلك الموقع.
- وقبل فعل الخطوة السابقة عليكم بالحرص عند إدخال الا دي، ثم يقوم اللاعب باختيار الطريقة التي تناسبه ويحدد طريقة السداد.
- وفي النهاية يتم النقر على زر الدفع الموجود في أسفل الصفحة، ويتم تفعيل اللعبة لكي ترى الشدات التي توجد.
أسعار شحن الشدات الخاصة ببجي
- عدد 60 يتم إضافة 3 شدة ويصبح السعر في النهاية 3.69 ريال سعودي.
- عدد 300 ويتم إضافة 40 شدة ويصبح السعر في النهاية 17.99 ريال سعودي.
- عدد 600 ويتم إضافة 90 شدة ويصبح السعر 36.99 ريال سعودي.
- عدد 1.500 ويتم إضافة 375 شدة ويصبح السعر 89.99 ريال سعودي.
- عدد 3000 ويتم إضافة 1000 شدة ويصبح السعر 184.99 ريال سعودي.
- عدد 6000 ويتم إضافة 2400 شدة ويصبح السعر 369.9 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات شحن شدات ببجي موبايل2022 والحصول على 7000 شدة بدون كذب في ثواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.