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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:09 مساءً - دوت الخليج :- تناقلت مواقع عراقية، اليوم الإثنين، أنباء عن انتهاء أعمال السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري إثر صور زوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة.

وحسب شبكة ”رووداو“ العراقية، أعلن العذاري أنه سيغادر عمّان، عائدا إلى مركز وزارة الخارجية في بغداد، في إعلان يعد انتهاء لعمله كسفير لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح العذاري في بيان: ”كان لي الشرف الكبير بتمثيل العراق لمدة ست سنوات متتالية سفيرا مفوضا وفوق العادة في كل من روسيا الاتحادية (ثلاث سنوات) والمملكة الأردنية الهاشمية (ثلاث سنوات) مع تمثيل غير مقيم في كل من (جمهورية روسيا البيضاء ودولة فلسطين) وقد حان الوقت للعودة إلى مركز الوزارة في بغداد“.

وستكون مغادرة العذاري عمّان بصفته سفيراً يوم الاثنين 26 أيلول/ سبتمبر الحالي، وفقا لـ“رووداو“. حيث سيتم فصل رقمه الأردني، على أن يتواصل على المستوى الشخصي من رقمه العراقي الخاص، وفقا للبيان.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت سفيرها لدى الأردن في 20 آب / أغسطس الماضي، حيدر العذاري، على خلفية الضجة الحاصلة بسبب زيارة راغب علامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان مقتضب حينئذ، إن ”الوزارة استقدمت سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد“.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن الصور التي نشرها الفنان راغب علامة، عن زيارته إلى منزل سفير العراق لدى الأردن، وظهور الفنان اللبناني مع زوجة السفير في صور اعتبرت ”غير لائقة“.