بايدن يعتزم إدانة روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - سيتحدث الرئيس جو بايدن أمام زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وانه يمثل إهانة لكل ما تمثله المنظمة الدولية، ساعيا إلى حشد الحلفاء للوقوف بحزم أمام روسيا في دعم للمقاومة الأوكرانية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن يعتزم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاجتماع يوم الأربعاء برئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، والإعلان عن مبادرة عالمية للأمن الغذائي، ومطالبة الحلفاء بتحقيق هدف جمع 18 مليار دولار لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا.

لكن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إن محور كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة هذا العام سيكون إدانة شديدة لروسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

فقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان”سيصدر الرئيس توبيخا حازما لروسيا على حربها غير العادلة في أوكرانيا، وسيوجه دعوة للعالم للاستمرار في التصدي للعدوان السافر – حسب تعبيره- الذي شهدناه خلال الأشهر الماضية. وسيؤكد الرئيس على أهمية دعم الأمم المتحدة، كما سيعيد التأكيد على المبادئ الأساسية لميثاقها، في الوقت الذي يقوم فيه عضو دائم في مجلس الأمن بانتهاك صميم الميثاق من خلال تحدي مبدأ السلامة الإقليمية والسيادة.”

يأتي الخطاب في الوقت الذي أعلنت فيه الأقاليم التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا عن خطط لإجراء تصويت بدعم من الكرملين يوم الجمعة للإنضمام إلى روسيا، وذلك في حين تتكبد موسكو خسائر بشرية ومادية هناك.