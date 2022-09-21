العالم اليوم - صادرات الساعات السويسرية تسجل أسرع وتيرة نمو منذ 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر صادرات الساعات السويسرية تسجل أسرع وتيرة نمو منذ 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:21 صباحاً - ارتفعت صادرات الساعات السويسرية خلال أغسطس الماضي بأسرع وتيرة لها منذ ستة أشهر، نتيجة النمو القوي لصادرات العلامات التجارية الرخيصة نسبيًا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اتحاد صناعة الساعات السويسري قوله إن الصادرات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 15 بالمئة سنويًا إلى 1.7 مليار فرنك (حوالي 1.8 مليار دولار).

وزادت صادرات الساعات التي يقل سعرها في سوق الجملة عن 200 فرنك بنسبة 35 بالمئة لتواصل النمو للشهر السابع على التوالي، بفضل مبيعات الساعة "أوميجا مون سواتش" من إنتاج مجموعة "سواتش جروب".

وسجلت صادرات الساعات نموًا بنسبة 12% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

في سياق متصل، انتعشت الصادرات السويسرية بقوة، خلال شهر أغسطس الماضي، فقد شهدت الصادرات السويسرية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس الماضى، بعد ان شهدت انخفاضاً لأول مرة لها في يوليو الماضي، بحسب بيانات مكتب الجمارك الاتحادي.

وتراجع الفائض التجاري السويسري، إلى 2.344 مليار فرانك سويسري، (حوالي 2.427 مليار دولار)، وذلك في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 2.347 مليار فرانك في يوليو الماضي.