نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على جواز سفر سعودي من خلال منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة جواز السفر السعودي الجديد تم الايضاح عنه منذ إطلاق الجواز الإلكتروني أو الرقمي، ولذلك نوع جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد إلا أن العمل بالجواز التقليدي لا يستمر سارياً علي الإطلاق وهذا حتي يتم الإعلان رسمياً عن انتهاء مرحلة التدشين والإطلاق الرسمي للجواز الجديد الإلكتروني، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتوضيح طريقة الحصول على جواز السفر السعودي الجديد عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض ترتيب جواز السفر السعودي وتوضيح أهم المزايا المقدمة .

خطوات الحصول على جواز سفر سعودي:

يجب الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. ثم يجب بعد ذلك الضغط على تبويب أبشر أفراد. يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة الشخصية. يجب النقر على أيقونة تسجيل الدخول. ثم يجب إدخال كود التحقق. يجب بعد ذلك النقر على كلمة “المواطنين”. يجب على المتقدم النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. ثم يجب النقر على أيقونة “خدمات الجواز”. ثم بعد ذلك تحديد الخدمة المطلوبة. يجب على المتقدم تقديم الطلب . ثم يجب الاحتفاظ برقم العملية.

ترتيب جواز السفر عالميا واهم المميزات:

حوالي السفر السعودي حتل عالميا المرتبة 65 جواز السفر السعودي يمنح حامله الكثير من المزايا، وتعدد وجهات السفر المختلفة. الذي يحمل جواز السفر يمكن دخول 42 دولة، وهذا بدون الحاجة للحصول على تأشيرة. حامل جواز السفر يمنح له 33 دولة تأشيرة في المطار لحظة وصوله. لدي الحصول على تصريح السفر الإلكتروني يمكن لحامل الجواز السعودي أن يسافر إلى 4 جهات دولية.

المديرية العامة للجوازات بالمملكة أكدت في عن إمكان تحويل تأشيرة الزيارة للأطفال هم دون 18 عاماً إلي إقامة، وبناءا على ذلك أن الوالدين يحملون إقامة نظامية، وأضاف إلى ذلك أن في حالة اكتشاف انتهاء الإقامة لا يمنح من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر، وأشار إلى ذلك أن لا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة بعد عن 180 يوماً، وبناءا على ذلك سوف يتم فرض الغرامة للتأخير في تمديد تأشيرة الزيارة بعد 3 أيام، وهذا بعد انتهاء صلاحية سريانها.

الجوازات السعودية قامت في الفترة الأخيرة عن تشديد جميع التعليمات الهامة، وأضاف إلى ذلك الالتزام بكافة ضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحيتها، ولذلك هذا سريانها شرط للمغادرة، حيث أن الإعلان عن ما يخص اعتماد وإصدار تأشيرة الزيارة، وهذا لا يعظ من اختصاصها، وهذا في حالة عدم التواصل مع وزارة الخارجية السعودية.