احتفالات اليوم الوطني 92 || المملكة السعودية تستعد لتنظيم إحتفالية National day

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عمر شويل - جدة تستعد المملكة العربية السعودية لتنظيم احتفالات اليوم الوطني 92 وذلك تحت شعار (هى لنا دار)، حيث تعتبر احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي من أضخم الاحتفالات الوطنية على مستوى الدول العربية حيث تبدأ الاحتفالات يوم 18 سبتمبر وتنتهى يوم 26 سبتمبر ويعتبر الاحتفال باليوم الوطنى من اكبر الاحتفالات الوطنية فى الوطن العربى حيث تقام فية الكثير من العروض في مختلف القطاعات، والمتاجر.

احتفالات اليوم الوطني 92

وقدمت وزارة الترفيه خطة احتفالات اليوم الوطني 92، من خلال تقديم عرض القتال السعودى، واستعراض جوي لتاريخ المملكة وذلك تحت شعار (هى لنا دار) وبطائرات (تايفون) على مدار 10 أيام يكون هناك عروضا جوية، وهذه العروض تكون فى 13 مدينة بالمملكة العربية السعودية، لتشمل جميع مدن المملكة (الرياض – جدة – الخبر – الدمام – الجبيل – الاحساء والطائف – تبوك – عبيدة – خميس – مشيط – الباحة).

وايضا تشارك وزارة الحرس فى هذه الاحتفالات من خلال الاستعرضات البحرية مثل السفن والحوامات والأحجام الكثيرة في مسيرة مهيبة، فيما تشارك وزارة الحرس الوطني بعدد من المروحيات في بداية العرض الجوي بالتزامن مع مروحيات طيران الأمن التي ستحمل إحداها العلم السعودي في جولة تمتد لنحو نصف ساعة.

عروض احتفالات اليوم الوطني 92

وفي خلال مراسم احتفالات اليوم الوطني 92، تمتلئ مدن السعودية بتقديم احتفالات الفرق والعروض الموسيقية والاوبريت فى المدينة المنورة، وعلى النغمات الوطنية يطرب الزوار أربعة من العازفين على آلات الكمان والناي والعود والقانون، وهناك بعض الألعاب والعروض مثل عرض السيرك ويكون عرض السيرك من أضخم العروض ويكون عرض السيرك تحت عنوان (ثورة وطن) ويكون فى جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن فى الرياض.

يعبر السعوديون عن فرحتهم بطرق مختلفة وتبادل عبارات التهنئة احتفالا بهذا اليوم ومن بعض هذه العبارات التالي:

وطني إلياذة لا تنتهي، وحكاية لا تنقضي.

دمت يا وطن الإباء مصدر قوة وفخر وعزة.

وطني عنوان الأمان، ورسالة السلام، ورمز الوئام.

دام عزك يا وطني عامرًا بملكك وشعبك وأرضك.

دعو الله أن يديم عليك نعمة الرخاء ويبعد عنك شر البلاء.

حين ألفظ اسمك تتلون الحروف، وتتراقص الكلمات.

ولأن اليوم الوطني السعودي للعام الحالي يصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، فتصبح إجازة اليوم الوطني 92 يومي الأربعاء والخميس لكافة الموظفين، ونظرأ لأن يومى الجمعة والسبت عطلة رسمية بالمملكة، فتكون أجازة اليوم الوطنى السعودى تستغرق 4 أيام على التوالي (الاربعاء، الخميس، الجمعة، السبت) ومن بعد ذلك يعود الموظفين لمتابعة أعمالهم يوم الأحد الموافق 25 سبمتبر 2022.