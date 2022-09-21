نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 120,000 ريال للعاطل والموظف بدون فوائد بأقساط ميسرة عبر قرض العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة برنامج قرض العمل الحر للعاطل والموظف والطالب بعد تطابق الشروط الواجبة للتمويل حيث أتاح البنك الحصول على التمويل المناسب حتى مبلغ 120,000 ريال سعودي بدون دفع فوائد إضافية لكافة العملاء السعوديين فقط لا غير كذلك التمويل يمتاز بأنه مطابقًا مع أحكام الدين الإسلامي بالسعودية بسبب أنه كمثل القرض الحسن بدون هامش ربح على المبلغ التمويلي ككل فهو مخصص لخدمة الراغبين في العمل ويريدون فتح مشروعات تساعدهم على رفع مستوى الدخل الشهري لديهم ولكن يتحقق ذلك مع توفير الضمانات اللازمة للتمويل للحصول على قرض العمل الحر بأقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى أربعون شهر على الأكثر بموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط اللازمة للموافقة على العمل الحر في السعودية الآن

يحتاج برنامج قرض العمل الحر توفير كفيل غارم من جميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب هذا البرنامج التمويلي كذلك يطلب القرض أن يكون الموظف المتقدم سعودي ويقل دخله الشهري عن 20 ألف ريال سعودي سواء يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب كما يلي:

قرض العمل الحر للموظفين السعوديين ولكن يحتاج توفير دخل شهري يقل عن 20,000 ريال سعودي.

لابد من إصدار وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل التقديم على البرنامج التمويلي التابع إلى البنك.

يجب إحضار موافقة الكفيل الغارم السعودي من جميع العملاء المتقدمين لطلب برنامج قرض العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 18 عام حتى 65 عام فقط لا غير لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

أهم مميزات الحصول على برنامج قرض العمل الحر عام 1444