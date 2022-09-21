نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التقديم في وظائف الخطوط السعودية للتموين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط التقديم في وظائف الخطوط السعودية للتموين 1444، فقد أعلنت الخطوط الجوية السعودية للتموين عن فتح باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة ومساندة في كل من جدة والرياض والدمام لحاملي شهادة البكالوريوس والدبلوم وكذلك الثانوية العامة.

وظائف الخطوط السعودية للتموين

صرحت الشركة أن تلك الوظائف المطلوبة هي:

موظف استقبال صالة المطار.

أمين صندوق.

ممثل استقبال وإرشاد.

ومساعد مبيعات.

وممثل خدمات.

وسائق.

ومشغل رافعة طويلة.

شروط القبول بوظائف الخطوط السعودية للتموين

أوضحت الشركة عن وضع مجموعة من الضوابط والأحكام التي يجب توافرها في المتقدمين لملئ الوظائف المطلوبة، جاءت هذه الشروط كالتالي:

تشترط الجنسية السعودية للمتقدمين، في حين أن هناك بعض الوظائف الأخرى قد تقبل غير السعوديين.

لا بد من حصول المتقدم على شهادة الثانوية فما أعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

يجب الحفاظ على وتيرة العمل مع القدرة على القدرة على العمل كفريق واحد.

يفضل أن يكون للمتقدم خبرة سابقة، وأن يكون لديه مهارة التعلم بسرعة.

المستندات المطلوبة

بطاقة الهوية أو تصريح الإقامة أو جواز السفر.

السيرة الذاتية الخاصة بك.

صورة من الوثائق التعليمية التي حصلت عليها خارج السعودية.

صورة من التراخيص أو الشهادات أو التدريبات التي تخص هذه الوظيفة.

المعدل التراكمي لتحصيل شهادة التأهيل.

إذا كانت لديك خبرة الوظيفة التي ترغب في التقدم إليها، يجب أن تقدم الأوراق وشهادات خبرة التي تثبت ذلك.

اختبار “ستيبب” للغة الإنجليزية.

خطوات التقديم بوظائف الخطوط السعودية للتموين 1444

يمكن اتباع الخطوات القادمة للتقديم في وظائف الخطوط السعودية إلكترونياً،عوضاً عن الذهاب لمقر الشركة: