نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 10.000 ريال بمميزات قوية للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهو التمويل الشخصي بفترة سداد طويلة، يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، والمقيمين بداخلها عن ماهو التمويل الشخصي، هو عادة إعطاء الفرد مبلغ من المال ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر لك فرصة لتحصل على كل ما تحتاج إليه بغض النظر عن الراتب إذا كان قليل، فالتمويل معتمد وموثق من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقوم بتوفير التمويل لجميع محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، كما أن لأصحاب الشركات تمويلات أخرى وفق ما يترتب عليه في بعض البنود الموجودة.

تمويل شخصي يبدأ من 10.000 ريال

إذا كانت لديك أي خطط لشراء سيارة، أو الزواج، أو السفر، أو بناء منزل خاص بك، تمويل شخصي يبدأ من 18 ألف ريال بدون رسوم ولا كفيل، أو دفع المصاريف الدراسية للتعليم، فإليك أفضل الفرص والحلول التمويلية لتحصل على قرض تمويلي مناسب لك، قرض شخصي يبدأ من 15 ألف ريال، ولراتبك الشهري بأقساط شهرية بسيطة، وفترة سداد تستمر حتى 60 شهرا، على أن يراعى السداد شهريا وبدون تأخير، ويمكنك أن تقم بسداد المديونية لدى بنك أخر من قبل البنك الذي سوف تأخذ منه القرض وذلك بناء على بعض التعليمات المعلن عنها، حتى تحصل على أفضل الخدمات التمويلية بأقل الشروط والمتطلبات.

مزايا التمويل الشخصي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يبدأ من 10 ألف ريال.

يصل إلى 2 مليون ريال للموظفين.

كما أنه يصل إلى 500 ألف ريال للمتقاعدين .

. تحصل على التمويل في 3 ساعات فقط.

في حالة الوفاة للمستفيد لا قدر الله يتم إعفاء الورثة.

تحصل على تمويل إضافي بعد سداد 20% من التمويل الأول.

لا يوجد كفيل.

شروط التمويل الشخصي

يكون عمر العميل بداية من 21 عاما وحتى 58 للموظف الحكومي و60 للموظف الخاص.

للمتقاعدين يكون السن من 40 عاما وحتى 67 عام.

راتب لا يقل عن 3000 ريال.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين وفق الشروط المعلن عنها.

برسوم إدارية 1,15% أي ما يعادل 5,750 ريال إيهما أقل من مبلغ التمويل.

كيفية الحصول على التمويل

سوف تتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك ساب، والذي من خلاله سوف تقوم بتوفير المستندات والأوراق المطلوبة، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي، وتوفير نسخة طبق الأصل من الهوية الوطنية، كشف حساب بنكي، خطاب تعريف بالراتب، صورة الإقامة للمقيمين وتكون صالحة لمدة لا تتخطى شهر، وخطاب تحويل مفصل بالراتب، وإذا كان لديك أي سؤال أخر فيمكنك التوجه إلى خدمة العملاء على الرقم 8001248888 في أي وقت لمزيد من الاستفسارات والمعلومات.