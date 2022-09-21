نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعرHUAWEI nova Y90 في مصر وبعض الدول العربية ومواصفات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعرHUAWEI nova Y90 يرغب العديد من المواطنين من معرفة سعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا 90 وأهم مميزات الجهاز الجديد الذي أطلقته شركة هواوي العملاقة Huawei خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المعروف أن شركة هواوي Huawei في الفترة السابقة لم تعد تطلق هواتفها الجديدة إلا في الصين بسبب العقوبات الأميركية، ولذلك خسرت هواوي تصدرها للمرتبة الأولى في مبيعات الأجهزة للأسواق العالمية، ولكن قد قامت الشركة مؤخراً من اصدار جهاز HUAWEI nova Y90 على نطاق واسع ليشمل الكثير من الدول ومنها الإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرها لاسترجاع نجاحها في الأسواق العالمية.

سعرHUAWEI nova Y90 ومواصفات الجهاز

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، أما عن مواصفات هاتف nova Y90 فهو كالتالي:

وزن الهاتف يصل إلي: 195جم تقريبًا.

طول الهاتف 163.3 ملم وعرضه 74.7ملم.

الذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 غيغابايت + ذاكرة القراءة فقط بسعة 128 غيغابايت، ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 غيغابايت + ذاكرة القراءة فقط بسعة 128 غيغابايت.

الكاميرا الخلفية: كاميرا ذات دقة عالية تبلغ 50 ميغابكسل، وعدسة واسعة f/1.8، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، وعدسة واسعة f/2.4.

أما عن الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميغابكسل، وعدسة واسعة f/2.0.

السعة المقدرة للبطارية هي 4900 ملي أمبير/ساعة.

شحن الفائق SuperCharge من هواوي (بقدرة 40 واط كحد أقصى)، ويلزم توفر كابل الشحن والشاحن اللذين يدعمان الشحن الفائق SuperCharge من هواوي، ويستغرق مدة نصف ساعة للوصول إلى نسبة 50% من شحن البطارية.

يدعم الشبكات من الجيل الثاني وحتي الجيل الرابع.

يوجد به بلوتوث 5.0، مقبس سماعة الأذن، مقبس سماعة أذن مقاس 3.5 ملم.

أما عن المستشعرات، فيوجد به مستشعر الإضاءة المحيطة، البوصلة، مستشعر الجاذبية، قارئ بصمات الأصابع (مثبت بالجانب).

محتويات العلبة هاتف مع بطارية مدمجة، شاحن، كابل USB نوع C، دليل التشغيل السريع، بطاقة الضمان، دبوس إخراج، لاصقة حماية TP، غطاء حماية من البولي يوريثان.

HUAWEI nova Y90 وعيوب الهاتف

البطارية مدمجة ولا يمكن إزالتها.

لا يدعم شبكة 5G.

الهاتف لا يدعم راديو FM.

لا يمكن إضافة كرت ذاكرة للهاتف.

الهاتف لا يدعم التصوير بدقة 4K.

يعتبر وزن الهاتف كبير نسبيًا.

سعرHUAWEI nova Y90