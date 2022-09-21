‎التعليم : موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 تعرف على الخطة الدراسية للمدارس والجامعات المصرية

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عمر شويل - جدة تتزايد معدلات البحث مؤخراً حول ‎موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، وذلك مع اقتراب شهر أكتوبر 2022، وهذا بعد الاجتماع المنعقد في شهر أغسطس الماضي، وذلك بحضور كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ونخبة من مسئولي إدارة العملية التعليمية في مصر، وذلك لمناقشة الخطة والجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

‎موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ‎موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، حيث قامت مؤخراً بالإعلان عن موعد البدء للعام الدراسي الجديد على أن يوافق يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وقد شارفت الوزارة مؤخراً على الانتهاء من أعمال التجهيزات والصيانة بالمدارس والمنشآت والتي تتم حالياً على قدم وساق استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك من خلال إمكانيات أكبر وأفضل، وتطوير السبل التعليمية، اضافة إلى العمل على تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير بجميع المدارس والمنشآت التعليمية بكافة محافظات الجمهورية.

‎اعلان موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

ويعد خبر ‎موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 من الأخبار التي يسعد بها الطلاب وأولياء الأمور دائماً، وذلك بعد الانقطاع الطويل خلال أجازة الصيفية، ومعاودة استئناف الدراسة مرة أخرى مع الزملاء والأصدقاء، وفي هذا السياق تسعى وزارة التربية والتعليم جاهدة لتقديم كل الجهد لجعل العام الدراسي الجديد عام متميز بالإضافة إلى الجداول الزمنية والخطط المميزة التي تساعد الطلاب في المدارس على المشاركة بفاعلية، وسهولة الفهم والاستيعاب للمقررات الدراسية، كما سيتم تقيم جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والقائية من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وذلك تجنباً للإصابة بالفيروسات والحد من انتشارها، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الجميع.

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم، أن المدة المتبقية على ‎موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 ليس كبيرة، وأنه يجرى حالياً تجهيز جميع المديريات التعليمية من إعداد جداول الحصص والخطط الزمنية لسير العملية التعليمية، كما يتم حالياً طباعة الكتب الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، مع التأكيد في المقام الأول على إعداد الفصول والمعامل بشكل جيد، وتنفيذ الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وتبدأ اجازة نصف العام اعتبارات من يوم السبت الماوفق 28 يناير 2022، على أن تنهتي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، ويبداً الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير 2023، وينتهي يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير، وتنتهي يوم 26 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وتحدد وفقاً لطبيعة الدراسة والمقررات والامتحانات بالكليات.