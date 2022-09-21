وظائف عسكرية| ثقفني | رابط تقديم وظائف الجوازات عبر jops.sa رجال رتبة جندي naw

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عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الجوازات للرجال 1444، من أهم كلمات البحث الآن بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية، عن موعد وشروط التقديم على وظائف الجوازات الجديدة للرجال على رتبة جندي في عدة مناطق بالمملكة، وأعلنت المديرية العامة للجوازات عن ضرورة أن تكون البيانات المسجلة مطابقة لبيانات الجهات المعنية، وأن أي بيانات مخالفة سوف تعرض صاحبها للمسائلة القانونية والاستبعاد من مسابقة الوظائف لذا وجب التحذير.

رابط تقديم وظائف الجوازات للرجال

الدخول على رابط jops.sa .

. الضغط على الوظائف المتاحة الآن.

تحديد وظائف المديرية العامة للجوازات رجال.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع ثم النقر على أيقونة تقديم طلب.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية.

بعد التسجيل قم بالمراجعة للبيانات المسجلة للتأكد من صحتها ثم أضغط حفظ البيانات.

قم بالضغط على إرسال الطلب وطباعته والإحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

موعد التقديم لوظائف الجوازات

يبدأ التقديم على وظيفة جندي رجال بداية من يوم السبت 1444/02/28 الموافق 2022/09/24 ويستمر التسجيل متاح حتى يوم الخميس 1444/03/03 الموافق 2022/09/29 القادم.

شروط تقديم وظائف الجوازات

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ. يجب الحصول على شهادة الثانوية العامة على الأقل ويفضل الحاصلين على شهادة البكالوريوس. يجب أن يتمتع المتقدم بصفتي حسن السير والسلوك ولا يكون محكوم عليه في أي قضايا. لا يكون قد سبق له العمل في أي وظيفة عسكرية وسبق فصله منها لأي سبب من الأسباب. أن يجتاز كافة ألاختبارات والمقابلات الشخصية والفحص الطبي المقرر للوظيفة. أن تكون جنسية الزوجة سعودية في جالة الزواج وأن يكون معه بطاقة هوية وطنية سارية. في حالة أن المؤهل من خارج المملكة يشترط تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم.

المديرية العامة للجوازات

حددت المديرية العامة التخصصات المطلوبة وهي ” اللغة الانجليزية / الفرنسية/ الروسية/ الصينية، الأوردو، الإسبانية/ اليابانية/ الأمن السبراني/ شبكات الحاسب الألي/ برمجة الحاسب/ الدعم الفني/ علوم الحاسب/ تقنية المعلومات/ علم المعلومات/ فني التمديدات الكهربائية/ فني إلكترونيات/ فني تبريد وتكيف/ فني الأنظمة الهيدروليكية/ فني أنظمة السلامة، فني أنظمة الحريق / فني كاميرات، الإمداد والتموين، القانون/ الشريعة/ الموارد البشرية.