نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل رواتب المتقاعدين هذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية متى تنزل رواتب المتقاعدين هذا الشهر ليستطيعوا الاستفادة بها، والإجابة سوف تجدها معنا في هذا المقال اليوم، ولكن لن نكتفي بمعرفتك لموعد نزول الرواتب فقط، بل يوجد الكثير من الشروط التي عليك أن تعرفها بالكامل حتى تستطيع التقديم للحصول على هذا الراتب.

متى تنزل رواتب المتقاعدين هذا الشهر

قد قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد يوافق شهر سبتمبر الحالي للبدء في تنزيل رواتب المتقاعدين في حساباتهم البنكية، وهذا الموعد يوافق يوم ٢٥ من سبتمبر والذي يوافق يوم 29 من شهر الهجري لعام 1444، أي أن الموعد قد بقي عليه 4 أيام فقط، وفي حال وجود أي مشكلة أو لم ينزل لك الراتب يمكنك الذهاب للاستفسار عن سبب تأخير نزول الراتب وسوف يعملون على حل هذه المشكلة في أسرع وقت، ولكي تحصل على راتب التقاعد الذي أنشأته وزارة المالية في المملكة فيجب أن يتوافر بك مجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة ، وهذا ما سوف نتعرف عليه في الفقرة القادمة.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين

لكي تستنفع بالراتب الشهري للمتقاعدين الذي خصصته الوزارة فعليك أن يتوافر بك الشروط المحددة، والتي تكون:

أن يكون كل المواطنين الذين تقدموا للحصول على رواتب المتقاعدين قد تم انتهاء مدة عملهم ووصلوا إلى سن التقاعد.

أن يكون تم انتهاء مدة الخدمة بالعمل لأي سبب من الأسباب والتي تصل إلى ٢٥ عام.

في حالة الوفاة سوف تحصل الأسرة على معاش تقاعدي بنسبة ٤٠٪ من آخر مرتب حصلت عليه.

إذا تم فصلك عن العمل لسبب أو لآخر.

إذا تم إيقافك عن العمل بناءً على رغبتك بشرط ألا تقل مدة العمل التي قضيتها عن ٢٠ عام.

إذا تم إيقافك عن العمل بقرار رسمي، ولكن يشترط أن يكون سبب التوقف تأديبي.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون وضحنا لك الإجابة الصحيحة على سؤالك متى تنزل رواتب المتقاعدين هذا الشهر لكي تستطيع الحصول عليها قبل فوات الأوان، وعليك أن تعرف مدى تطابق الشروط المحددة عليك لمعرفة هل يمكنك الحصول على الراتب أم لا.