نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هيرفي لليوم الوطني السعودي 92 في جميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هرفي لليوم الوطني 92 في المملكة العربية السعودية نقدمها إليكم عبر موقع ثقفني، ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفالات باليوم الوطني السعودي وهو يوم 23 سبتمبر وبالتالي تبدأ الكثير من الشركات والهايبرات والمطاعم وغيرهم بتقديم الكثير من العروض والتخفيضات كنوع من الاحتفالات وإدخال السعادة على قلوب الجميع، وبهذا بدأت مطاعم هيرفي بتقديم عروض هيرفي لليوم الوطني 92 ، حيث تقدم العديد من السندوتشات بأسعار مخفضة عن الأيام العادية، وعبر هذا المقال سنوفر إليكم كل التفاصيل الخاصة بعروض هيرفي.

عروض هرفي لليوم الوطني 92

هرفي هى واحدة من أهم الشركات المتخصصة فى تقديم المأكولات في العديد من الفروع فى محافظات المملكة العربية السعودية، وقد تأسست هيرفي في سنة 1981، وتميزت دائماً بتقديمها لأفضل أنواع المأكولات الشهية عبر مطاعمها، واليوم تزامناً مع وجود احتفالات اليوم الوطني السعودي تقدم هيرفي عروض مميزة للاحتفال بذكري اليوم الوطني 92، ومن أهم عروضها:

عروض هيرفي هى عبارة عن طلب” 4 سندوتش برجر مع 2 بطاطس، و2 من عبوات البيبسي وذلك بسعر عشرون ريال سعودي فقط، حيث بدأ العروض بداية من يوم 11 سبتمبر الجاري، مع الاستمرار لفترة محدودة، ومن الممكن الحصول على هذه العروض من خلال تطبيق هيرفي أو يمكن طلبة من خلال أي فرع من فروع هيرفي فى المملكة، حيث يمكنك تحديد المنطقة التي تتواجد بها على التطبيق، ثم يظهر لك كافة الفروع المتاحة من حولك.

تخفيضات وعروض هيرفي

إذا كنت تريد معرفة كافة العروض التي تقدمها هيرفي سواء كانت عروض هيرفي لليوم الوطني السعودي 92 أو العروض التي تقدمها في المناسبات الأخرى فيمكن الدخول على الموقع الرسمي الخاص بهيرفي herfy.com، ثم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالعروض التي تقدمها، يمكن من خلاله تحديد أقرب فرع موجود في المنطقة التي تسكن بها، والحصول على العروض بسهولة.

ومن الجدير ذكره أن هيرفي هى واحدة من الشركات الغذائية المشهورة ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن لها أكثر من فرع فى بعض الدول الأخرى مثل” الكويت، بنغلاديش”، وأيضاً توفر العروض والتخفيضات في كل المناسبة في الدولة الموجودة فيها.