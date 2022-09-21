روسيا تسدعي 300 ألف جندي احتياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - قررت روسيا، اليوم الأربعاء، استدعاء 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، وذلك في أعقاب إعلان التعبئة الجزئية بالجيش.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية: “سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط”.

وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.

وأقرت موسكو، اليوم الأربعاء، بمقتل 5937 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية ضد أوكرانيا نهاية فبراير/شباط.

وقال وزير الدفاع الروسي، في مقابلة مع محطة “روسيا-24” التلفزيونية: “خسائرنا حتى اليوم بلغت 5937 قتيلا”، مؤكدا بعد دقائق إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية أن روسيا تقاتل “الغرب أكثر منه أوكرانيا”.