عاجل- أول تعليق أمريكى على إعلان بوتين التعبئة الجزئية

جدة - نرمين السيد - استدعى توقيع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان التعبئة الجزئية فى روسيا من قوات الاحتياط، وممن يمتلكون الخبرة فى القتال، ردود فعل متباينة لعدة دول، حيث انتقدت عواصم غربية القرار.





اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، دعوة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للتعبئة الجزئية لقوات الجيش والاستفتاءات الصورية على عدة مناطق "أنها علامات ضعف وفشل روسى".

وقالت برينك - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "لن تعترف الولايات المتحدة أبدا بمطالبة روسيا بالأراضى الأوكرانية التى يزعم أنها ضمتها، وسنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما استغرق الأمر ذلك".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيجان، اليوم الأربعاء "إن إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط فى البلاد، يعد تصعيدا مقلقا للحرب فى أوكرانيا التى بدأت فى أواخر شهر فبراير الماضي".

وأضافت كيجان - فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه يجب أخذ التهديدات على محمل الجد، بينما تبدأ أوكرانيا فى إحراز تقدم واستعادة الأراضى التى كانت تحتلها روسيا فى السابق، مشيرة إلى أنه سيتم مساعدة الأوكرانيين بقدر استطاعتهم.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن قبل قليل التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسى لمواجهة التحديات الحالية ولحماية أرض وسيادة روسيا الكاملة.

وقال بوتين - فى خطابه للشعب الروسى - إنه وقع على قرار وزارة الدفاع بإعلان التعبئة الجزئية فى البلاد، لافتا إلى أن القرار يهدف أيضا إلى حماية المدنيين فى الأراضى المحررة.