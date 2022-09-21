العالم اليوم - بوتن يشعل أسعار النفط.. برنت فوق 93 دولارا

انتم الان تتابعون خبر بوتن يشعل أسعار النفط.. برنت فوق 93 دولارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:22 صباحاً - قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تعبئة جزئية للجيش بما يشكل تصعيدا للحرب في أوكرانيا ومما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 93.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.38 دولار في اليوم السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.42 دولار أو 2.88 بالمئة مسجلة 86.35 دولار للبرميل.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث مني الجيش الروسي أخيرا بخسائر كبيرة.

وأضاف بوتن في خطاب موجه للشعب الروسي: "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا"، موضحا "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

وقال الرئيس الروسي "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".

وتعرضت أسعار النفط لضغوط خلال الأسابيع الماضي، بسبب قوة الدولار وتوقع المستثمرين بقيام البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ومن المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لكبح التضخم. وتلقي هذه التوقعات بثقلها على الأسهم التي غالبا ما تتحرك جنبا إلى جنب مع أسعار النفط. كما ستعقد بنوك مركزية أخرى اجتماعات هذا الأسبوع ومنها بنك إنجلترا.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل أسوأ تراجع ربع سنوي بالنسبة المئوية منذ بداية وباء فيروس كورونا بواقع 15 بالمئة، و13 بالمئة على التوالي. وكان خام برنت قد سجل نحو 139 دولارا للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

وأظهرت وثيقة من تحالف "أوبك+" أن المجموعة لم تحقق الأهداف الخاصة بإنتاج النفط في أغسطس، بعجز مقداره 3.583 مليون برميل يوميا يمثل نحو 3.5 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.