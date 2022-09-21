نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايل أوبو A96 بالمواصفات والمميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايل أوبو A96 بالمواصفات والمميزات والعيوب هو ما يبحث عنه العديد من الأشخاص لما به من مميزات متنوعة ،وقد أصدرت شركة أوبو هاتفها A96 وهو امتداد للهاتف A95 ولكن باستخدام معالج أقوي ونفس البطارية ،ويتميز الهاتف بشكله الجذاب والأنيق بالإضافة إلي إمكانياته الرائعة فهو يحتوي علي ثلاث كاميرات منهم كاميرا أمامية وكاميراتان في الخلف ،والشاشة من نوع LCD LTPS بدقة FHD+ وبها ثقب صغير ،وسوف نشرح في هذا المقال موبايل أوبو A96 بالمواصفات.

مواصفات موبايل أوبو A96

يتميز موبايل أوبو A96 بالعديد من المواصفات عن غيره من الهواتف ومن أهم هذه المواصفات ما يلي:

أبعاد الهاتف 164.4*75.7*8.4 ملم.

وزن الهاتف 191 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من النوع Nano Sim .

تم تزويد الهاتف بشرائح من الجيل الثاني 2g إلي الجيل الرابع 4g مروراً بالجيل الثالث 3g.

شاشة الهاتف 6.59 انش من نوع LCD LTPS بجودة FHD+ ،ودقة 2412*1080 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 401 بكسل/انش ومعدل التحديث 90 هرتز.

يتميز الهاتف بوجود ذاكرة صلبة سعتها 128 جيجا بايت نوعها UFS 2.2 بالإضافة إلي ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت.

يتميز أوبو A96 بوجود معالج ثماني Snapdragon النواة بتكنولوجيا 6 نانو بالإضافة إلي معالج رسومي من النوع Adreno 610 .

يوجد بالهاتف كاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.0 .

يوجد كاميرا خلفية مزدوجة : الأولي بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/1.8، والثانية دقتها 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.4

يتمكن أوبو A96 من تصوير الفيديوهات بجودة FHD ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار /ثانية ،ويدعم أيضاً التصوير بجودة HD بدقة720 بكسل بمعدل 30 إطار /ثانية.

يوجد بالهاتف منفذ خاص بسماعات الأذن.

يوجد منفذ USB من نوع Type-C ويدعم خاصية OTG .

بطارية الهاتف سعتها 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر وتشحن بقوة 33 وات، ويدعم أيضاً الشحن العكسي.

نظام التشغيل للهاتف هو أندرويد 11 بالإضافة إلي واجهه أوبوColor OS 11.1 .

يوجد بالهاتف ميكروفون إضافي يعمل علي عزل الضوضاء.

مميزات موبايل أوبو A96

بعد أن قمنا بشرح موبايل أوبو A96 بالمواصفات سوف نذكر الآن العديد من المميزات في موبايل أوبو A96 من أهمها:

يدعم أوبو A96 إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق إضافة كارت ميموري.

الهاتف مقاوم للماء الخفيف بمعيارIPX4 ،ومقاوم للغبار بشكل بسيط بمعيارIPX5 .

بطارية الهاتف كبيرة وتكفي للعمل فترات طويلة كما في هاتف سامسونج جلاكسي s23 ألترا .

عيوب موبايل أوبو A96

أوبو A96 لا يتمكن من تصوير الفيديوهات بجودة4K .

لا يوجد بالهاتف الصوت الاستيريو.

لا يدعم الهاتف خاصية NFC .

لا يوجد بالهاتف كاميرا التصوير الواسع النطاق.

أسعار OPPO A96

بعد أن تم شرح موبايل أوبو A96 بالمواصفات والمميزات والعيوب سوف نعرض سعر OPPO A96 في مصر والسعودية والإمارات وأمريكا